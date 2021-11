Gabriela Macarena Núñez estaba detenida luego de haber matado de un ladrillazo a su ex pareja, pero este martes fue liberada por decisión del Tribunal de Impugnación. El caso ocurrió el pasado 2 de octubre, cuando la mujer agredió con un golpe mortal a Gonzalo Adrián Martínez.

Si bien la parte querellante se opuso a la resolución del juez Juan Carlos Caballero Vidal, finalmente la imputada por homicidio quedó en libertad bajo fianza. El magistrado le fijó una caución de 100 mil pesos a pesar de que el juez de Garantías Andrés Abelin Cottonaro le había decretado una medida cautelar por el plazo de 4 meses.

La defensa de Núñez argumentó que no se había tenido en cuenta que la imputada no tenía antecedentes penales, que tiene arraigo en la provincia y que difícilmente pueda evadirse de la acción de la justicia. Además, sostuvo que está mal anímica y psicológicamente al estar alejada de sus cuatro hijos. Sin embargo, para la querella, “no corresponde condena de ejecución condicional, más aun cuando ella reconoce su autora del hecho, tratando la defensa de probar una emoción violenta, y por lo tanto la condena que se le aplicaría no sería de ejecución condicional, además el peligro de fuga y entorpecimiento se encuentra acreditado”.

Además, los representantes del Ministerio Público, los fiscales Silvina Gerarduzzi y Fabricio Medici, también se opusieron a la liberación de la homicida. Por ello, elevarían su disconformidad con el fallo ante la autoridad superior, de la misma manera que la querella.