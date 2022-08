La situación del comercio en Argentina no es del todo buena y en San Juan la cuestión no parece distar mucho. Según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), las ventas cayeron un 5,5% en la provincia respecto del 2021. Además, sostuvieron que los saqueos en Rawson generaron dificultades con proveedores y que la colocación de precios en las ferreterías acentuó la disminución.

Según el presidente del Centro Comercial Rawson y miembro de Came, Marcelo Vargas, las ventas cayeron un 5,5%, cifra superior al promedio nacional que fue del 3,5% en relación al año anterior. En el relevamiento participaron unos 100 comercios de diferentes rubros del Gran San Juan. Con respecto al mes pasado, la baja fue del 6%.

Cabe destacar que los rubros relevados fueron: farmacia y perfumería, indumentaria, ferretería, marroquinería, calzado, muebles, decoración textil para el hogar y bazar. Además, ferreterías, quienes sufrieron la caída de ventas por la corrida cambiaria del dólar y las restricciones a las importaciones. Esto último provocó demoras en la entrega de varios productos, informaron.

En el informe de Came se apuntó contra los saqueos ocurridos el pasado sábado 30 de julio, cuestión que repercutió en el nivel de ventas. Así, esa jornada cerró un 80% de los comercios de Rawson, teniendo en cuenta que el sábado es un día fuerte de transacciones. Además, ese escenario de temor e inseguridad se trasladó al resto de los días de la semana siguiente.

Por otro lado, las ventas también fueron menores en los rubros de marroquinería, calzado y textil, esto debido a que hasta el momento no se hicieron las tradicionales liquidaciones y outlets de fin de temporadas a causa el constante aumento de precios. Según el dirigente, a los comerciantes no les conviene bajar los precios porque les cuesta reponer stock. Por último, apuntó a que decidieron no incrementar los valores con la intención de no perder ventas.