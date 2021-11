Se terminó la espera. Después de dos años las sanjuaninas campeonas del mundo en boxeo vuelven al ring y en una misma velada. Cecilia Román y Leonela Yúdica defenderán sus cinturones ese mismo viernes 26 de noviembre en el estadio Marcelo García de Pocito, en una velada que contará con otros combates profesionales y amateurs.

Ayer jueves hubo pesaje oficial y encuentro entre las protagonistas de la noche. Cecilia Román (15-5-1) pondrá nuevamente en juego su título mundial Gallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) ante la bonaerense Daniela Bárbara Rivero (8-2-0, 1KO) pesó 53,200 kgs. Mientras que Yúdica, campeona mundial Mosca de la FIB, tendrá como rival a la mexicana María Isabel Millán (29-7-1; 9 KO).

La boxeadora chimbera pesó 49,600 kgs y quedó habilitada a subir al ring.

“Pelear en Pocito para mí es especial porque ahí me consagré campeona Argentina en 2016 y ahora iré a defender un titulo mundial”, expresó Román. “Esta pelea tiene un plus en lo personal porque por un cabezazo la pelea no terminó y ambas nos quedamos con ganas de dar más. Voy a subir al ring a darlo todo para que San Juan siga teniendo una campeona del mundo”, expresó por su parte Yúdica.

La última vez que las boxeadoras sanjuaninas subieron al ring fue en agosto de 2019. En aquella oportunidad, en el escenario del Estadio Aldo Cantoni, Román venció por puntos y en fallo unánime a la jujeña Julieta Cardozo. Mientras que Yúdica no pudo finalizar la pelea por un choque de cabezas involuntario con la mexicana Isabel Millán. En 2020 no pudieron volver a boxear por la pandemia de coronavirus.

Ahora llegó la hora para ellas. El estadio pocitano abrirá sus puertas a partir de las 20 horas. Si bien las sanjuaninas subirán al cuadrilátero a medianoche, antes habrá una atractiva cartelera de peleas profesionales y amateurs. Entre ellas se destaca el combate entre Jeremías Orozco y Ariel Cubilla en Súper Gallo, y Leonardo Luna e Ismael Miguel Izequilla Cabrera en Súper Pluma.