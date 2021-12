En los últimos días se conoció la noticia de la abuela sanjuanina de 72 años que logró finalizar sus estudios secundarios. Ella se llama Hortencia Díaz, es hija de un trabajador rural y la mayor parte de su vida vivió en zonas alejadas a las grandes urbanizaciones. Durante la pandemia, decidió dedicarle tiempo al estudio y así poder rendir su última materia y egresarse en diciembre de este 2021.

Ella afirmó a Diario La Provincia SJ que varios años atrás no existían las mismas posibilidades de acceso como hay ahora. Según su testimonio, “ha sido muy lindo porque siempre soñé con terminar la secundaria. La dejé porque éramos muchos hermanos y en esa época no había muchos colegios secundarios. A mi papá cuando no le gustaba un trabajo se cambiaba así que nos recorrimos casi toda la provincia y sus escuelas y nunca tuvimos un problema; pero cuando pasé al secundario vivíamos en Angaco y después nos fuimos a vivir a 25 de Mayo, y solo había escuelas en Caucete y en el centro de la Ciudad y los costos eran muy altos como para que todos estudiáramos”.

Hortencia junto a su familia

“Comencé en el 2010 o antes y ahora con esto de la pandemia, como tenía bastante tiempo, me propuse terminar lo que me quedaba y así lo hice. Los abandoné cuando mi mamá se enfermó y tuve que viajar para cuidarla cada cuatro días. Después se enfermó mi esposo y el tiempo siguió pasando”, agregó. Además, indicó que el apoyo de su familia fue fundamental: “Estuve casada con un hombre maravilloso al que extraño mucho. Me casé a los 17 años y él tenía 20. Ahora soy viuda, pero tengo tres hijos y cinco nietos. Tenemos una hectárea de parral y siempre trabajé ayudándole a mi marido, así que me dediqué a colaborar con él”.

Por otro lado, Hortencia reveló que siempre tuvo la idea fija de poder concluir con sus estudios: “Siempre me gustó la historia y la geografía así que un día me puse a estudiar con la ayuda de mi vecina y de mi nieta que está a punto de recibirse de bioquímica. Nunca dejé de ojear los libros”. Su última materia fue Química, la que aprobó con un 9. “Quiero decirles que nunca es tarde para empezar algo. Ahora sin una carrera no podés llegar a nada”, concluyó Hortencia.