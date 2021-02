En julio del año pasado, nos emocionábamos cuando veíamos partir al cohete Atlas V con el rover Perseverance de la NASA para completar la misión Mars 2020. Este jueves a la tarde la emoción será mayor cuando podamos ver en vivo y en directo -y por primera vez en una transmisión en español- cómo arriba la nave al planeta rojo.

El orgullo sanjuanino será particularmente porque entre los pasajeros virtuales ha viajado la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento (de la Universidad Nacional de San Juan), por iniciativa de uno de sus egresados actualmente científico de la NASA, dr Miguel A. Moreno. Según se explica en el sitio web del colegio, la nave espacial Mars 2020 lleva los nombres de los científicos que participaron y, en este caso, el nombre del dr Moreno y el nombre de la institución donde el prestigioso físico atómico y espacial cursó los 6 años de la escuela secundaria y la carrera de Técnico Vial Nacional, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, ahora parte de la Universidad Nacional de San Juan.

“La educación científica y tecnológica que recibí en la escuela técnica fue como una plataforma de lanzamiento de un cohete de múltiples etapas. Si no hay plataforma, no hay despegue, no hay lanzamiento del cohete, no hay un camino hacia una carrera, hacia una misión a largo plazo”, dijo Moreno a las autoridades del instituto de la Universidad Nacional de San Juan.

El destacado egresado

Miguel A. Moreno egresó en San Juan, en 1968. Con medalla al mejor promedio, se recibió de Técnico Vial Nacional, lo que le permitió obtener un empleo como conductor de obras en Vialidad Provincial. Con ese trabajo pudo ahorrar y comprar un pasaje a Estados Unidos, tal como cuenta la página del INET (Instituto Nacional de Educación Técnica).

Miguel Ángel Moreno, egresado de la Escuela Industrial Domingo Faustino Sarmiento de la Universidad de San Juan, trabaja en la NASA.

Se graduó en la Universidad de California en Berkeley, UCB y de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Es físico atómico y espacial. Gracias a sus estudios de la atmósfera y una Luna de Júpiter, entre otras, llegó a la NASA.

En la agencia estadounidense, el también ex asesor científico de la Presidencia de EEUU ha participado en varias misiones espaciales y en el equipo de la Cámara del Telescopio Espacial Hubble. También fue miembro del equipo de jueces para revisar y evaluar las propuestas de los nombres del rover (Perseverance) y del Helicóptero (Ingenuity) de la misión Mars 2020.

Actualmente, mientras cumple sus tareas de exploración de vida en Marte recuerda sus raíces en San Juan; por ello, propuso a “su escuela” como uno de los pasajeros virtuales que subiría al cohete Atlas V, que transportó al robot rover Perseverance.

El rover Perseverance

El 30 de julio de 2020, en medio de la pandemia por Covid-19, despegó desde Cabo Cañaveral (Florida, Estados Unidos) el Atlas V con el rover Perseverance para cumplir la misión Mars 2020 que tiene como objetivo encontrar señales que el planeta rojo reúne condiciones para ser habitado y rastros pasados de existencia de vida microbiana.

Para ello se diseñó el robot Perseverance, que en su interior llevará a otro robot denominado Ingenuity. Este último se convertirá en el primer helicóptero terrícola que sobrevolará en Marte. Está previsto que la Misión -que tiene un costo de 2.100 millones de dólares- dure un año marciano (casi 2 terrestres). Y comenzará este jueves, después de casi siete meses de un viaje de alrededor de 480 millones de kilómetros.

El arribo de la nave a Marte está programado para aproximadamente las 17.55 (hora argentina). Sin embargo, la cobertura en vivo del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés) en el sur de California, comenzará a las 16.15 (hora argentina).

Otra particularidad de esta misión es que por primera vez la NASA tendrá un programa en español para un “aterrizaje” planetario. La transmisión “Juntos perseveramos” busca “homenajear a los profesionales hispanos” de la agencia aeroespacial estadounidense. El programa incluirá una sección con entrevistas a científicos, ingenieros y astronautas hispanos de la NASA. Y tendrá también un espacio infantil del que participarán los personajes de Plaza Sésamo.