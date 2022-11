Karim Ardaez hace historia: por primera vez le dio un título sudamericano de judo a San Juan

El judoca sanjuanino Karim Adarvez logró coronarse campeón Sudamericano Senior en Carlos Paz y puso su nombre en la historia del judo provincial, nacional e internacional. Además sumó puntos para el ranking olímpico, tras años de lucha por lograrlo.

“Fue una experiencia muy enriquecedora y valiosa. Estoy muy contento por los logros porque adquiero confianza y disciplina. Al luchar en Argentina me ayudó a sentirme contenido, sé que hice un gran torneo. Por primera vez en la historia San Juan tiene un campeón sudamericano de la categoría senior de judo y eso me llena el alma”.

Karim Adarvez, campeón Sudamericano Foto: Confederación Sudamericana de Judo

“Miro hacia atrás todo el camino hecho y quiero decir gracias. El placer que me generó escuchar mi himno nacional en el podio, me recuerda a cuando de niño me colocaba la mano en el corazón y lo cantaba en el fondo de casa de mis abuelos porque era la canción más bonita que me habían enseñado. Solo deseo repetir este momento muchas veces más”, confió el judoca en su cuenta de Instagram.

Karim Adarvez, campeón Sudamericano Foto: Confederación Sudamericana de Judo

Luego, a 48 horas de aquella conquista, el sanjuanino se animó al Open Panamericano que se desarrolló también en Córdoba, y alcanzó un valioso quinto lugar, luego de luchar con el alma por el bronce.

Karim Adarvez, campeón Sudamericano Foto: Confederación Sudamericana de Judo

“Fue un desafío tremendamente maravilloso y difícil para mí, ya que debía dar el mismo peso en ese lapso de tiempo. Algo que no había hecho nunca en mi carrera deportiva. Y confío que con conducta y disciplina se pueden lograr actos inconmensurables”, aseguró.

Y concluyó: “Lamentablemente perdí el bronce estando muy cerca de ganar esa medalla. Pero así es el judo, cada error que cometemos beneficia al rival en el combate, y nos beneficia con un aprendizaje”.