Es sanjuanino, sufría de bullying y eligió el judo después de ver a Crismanich con su medalla olímpica

Karim Adarvez es un judoca sanjuanino de 26 años que después de superar una lesión logró levantar su nivel, alcanzando medallas en cinco nacionales consecutivos. Esto le abrió las puertas en la Selección y hoy trabaja para clasificar al Panamericano de Chile 2023. El luchador de Boca Juniors habló con Vía San Juan para contarnos por qué el judo es tan importante en su vida.

Es el menor de cuatro hermanos y debió desarraigarse de su San Juan natal para poder tener oportunidades y crecer en Buenos Aires. Y luego halló en Boca Junior el ámbito correcto para estar en armonía, en el mundo del judo.

Hoy es la esperanza sanjuanina para una medalla olímpica. Sin embargo debe -próximamente- pasar por el Abierto de Lima, luego el de Colombia y los Juegos Panamericanos de Chile 2023, que son clasificatorios para Paris 2024.

Karim Adarvez Foto: Instagram

“La idea es clasificar y sería muy importante para mi poder contar con el apoyo de mi familia, amigos y público sanjuanino. Estamos tan cerca de Chile, me gustaría que la gente de mi provincia se haga presente porque es el segundo certamen más importante para un judoca argentino, después de los juegos olímpicos”, confió Karim a Vía San Juan.

Convencido de lo que quiere, tras una vida empeñada en el judo, Karim talla su mejor versión para cumplir con su sueño, uno que comenzó de adolescente cuando sentado en una heladería vio por la TV al taekwondista Sebastián Crismanich llorando de emoción, tras ganar el oro en Londres 2012.

“Eso me transmitió algo, provocó que algo se encendiera en mi. Me desperté. Estaba con mis amigos y les dije: ‘quiero estar en los Juegos Olímpicos y ser campeón’. Ahí entendí que el judo era mi lugar en el mundo”, contó el judoca cuyano que estuvo cerca de ranquear como 1 argentino, de no ser por una lesión en el codo sufrida durante la final de un Campeonato Argentino.

Karim Adarvez Foto: Instagram

“Estaba en mi mejor momento deportivo en cuanto a los físico pero no desde lo emocional; y me exigí. La lesión fue muy dura, fue un antes y un después. Iba ganando esa final que me daba el puntapié inicial para el ciclo olímpico. Después, luego de casi seis meses de recuperación, volví con todo, incluso con podios en los últimos Circuito Argentino ”, manifestó el sanjuanino que además confió que desde que está en elite debió vender tres autos para pagar sus competencias.

Karim Adarvez Foto: Instagram

Adarvez debió tomar decisiones difíciles a lo largo de su vida, entorno al judo. De hecho, todo inició por necesidad a defenderse del bullying sufrido en su escuela. Esto sumado a problemas familiares de padres separados, buscó contención en los amigos.

“No quería estar en mi casa y tampoco en la escuela, así que estaba en la calle. Y como uno de mis amigos sabía que en la escuela la pasaba mal, me dijo que aprendiera a defenderme. Me recomendó hacer artes marciales”, dijo Karim cuyo camino lo llevó a encontrar el kung fu a sus 14 años.

Pero dos años después el judo lo encontró a él. “Un instructor me vio en el kung fu y me propuso practicar judo. No me llamaba mucho la atención porque el judo es un deporte en donde no se pega, sino que son tomas, palancas y derribamientos. Pero fui a una clase a probar. Un un combate, me rajaron el único buzo y se encendió algo. Me encantó y desde entonces no lo dejé más”, contó el judoca xeneize.

-¿Qué estilo te gusta más?

-Me gusta mucho el estilo japonés, de manga y solapa. Es más técnico. Pero adopté el estilo europeo porque aprendí lucha olímpica y eso me sirve como estrategia.

Karim Adarvez Foto: Instagram

-¿En qué aspecto te gustaría mejorar?

-En lo psicológico. Soy muy analítico. Trato de que mi técnica sea estéticamente exquisita, cada vez mejor. Porque es en la parte mental donde creo que hacés la diferencia y es allí donde quiero mejorar.

-¿Qué te enseñó el judo además de luchar en el tatami?

-Hay una máxima en el judo que dice “pasea por un único camino. No te vuelvas engreído por la victoria, o roto por la derrota. No te olvides de ser precavido cuando todo esté en calma, y no tengas miedo cuando el peligro aceche”, dijo el fundador de este arte, el maestro Jigoro Kano. Y para mi eso significa, encontrar mi mejor versión, la armonía, el equilibrio.

Karim Adarvez Foto: Instagram

-¿Cómo se sostiene esa pasión por años en un deportista elite?

-Se mantiene con mucha disciplina, conducta y conciencia. Y se impulsa por el sacrificio. No hace mucho perdí a mis abuelos, solo me queda una. Eso me hizo pensar en el tiempo y valorarlo. Particularmente postergué a mi familia y amigos por este objetivo. El afecto y el tiempo que les quité, fue una apuesta por el judo.

-¿Siendo un campeón, y después de haber sido víctima de bullying, qué consejo le dejás a los niños que pasan por esta horrible situación?

-Que nunca permanezcan en el rol de víctimas. Que lo tomen como una herramienta de fortaleza. Es difícil cuando no tenés una personalidad formada. Pero se tienen que rodear de gente que los acompañe y vean las cosas buenas de ellos. Y sobre todo, verlo como herramienta de resiliencia. No necesariamente tenemos que ser perfectos a los ojos de los demás. Se trata de centrarnos en nuestras fortalezas porque en eso que nos diferencia de los demás, está nuestro verdadero valor.

Karim Adarvez Foto: Instagram

Sus próximos objetivos en agenda

Abierto Panamericano en Lima, Perú, el fin de semana de 17 y 18.

Y el de Bogotá, Colombia será el 24 y 25 de septiembre.

A fines de octubre el Abierto de Argentina.

Juegos Panamericanos Chile, del 20 de octubre y el 5 de noviembre del 2023.

Ficha personal

Categorías: Senior, hasta 66 kg.

Club: Boca Juniors (Federación Argentina Intercolegial de Judo y de la Confederación Argentina de judo)

Títulos nacionales: dos Campeonatos Argentinos en categorías más bajas, dos subcampeonatos nacionales, dos bronces nacionales, dos bronces en Centro de la República. Con Boca, Campeón Metropolitano, ganador del Campeonato Internacional Xeneize, en el Abierto Tierra del Sol fue elegido como luchador más técnico por ganar más luchas por ippon (máxima puntuación en el judo). Y otras medallas en 73 kg, además de ser Subcampeón en la Copa Hacoaj.

Títulos Internacional: dos bronces en los Juegos Universitarios Panamericanos, un bronce en el Abierto de Bariloche 2020 (Circuito Internacional), su experiencia más valiosa. Se ubicó muy bien en el ranking mundial, 121°; y 150° ranking olímpico después de vencer en la final por el bronce al campeón de EEUU. También logró tercer puesto en el Abierto de Lima 2020 bronce y el oro en la Primera Copa de Paraguay.