Una mujer con epilepsia y retraso fue asaltada y abusada sexualmente por tres delincuentes en un violento episodio que horroriza a la comunidad de Santa Lucía, departamento de San Juan. El hecho ocurrió este último lunes, en una precaria vivienda de una zona semirrural. Los sujetos ingresaron encapuchados y sin mediar palabras, la golpearon y violaron.

Según contó la víctima a Diario de Cuyo, todo pasó en cuestión de minutos y pasadas las 8 del lunes feriado. Su pareja estaba trabajando, y ella estaba sola y recostada sobre su cama cuando pasó todo. Los delincuentes ingresaron por el portón corredizo de la propiedad, que estaba sin llave, e ingresaron a la vivienda con gran violencia. Lo primero que hicieron, explicó la damnificada, fue sacarla de la cama, tirarla al piso y desvestirla.

“Me han violado todos, me han lastimado por dentro. Me han pegado en las nalgas, han sido esos que vinieron con unas cosas negras en la cara”, explicó al diario local. La víctima sospecha que los sujetos habían ido a su casa con la intención de ultrajarla. “La desnudaron, pusieron unas mantas en el piso y ahí la empezaron a violar. Ella dice que les ha tirado con el cajón de plástico, capaz por eso se han puesto malos”, agregó su marido.

Antes de huir del lugar, los sujetos se llevaron mercadería, ropa y 4 mil pesos que le quedaban de su pensión, que es lo único que cobra la mujer, quien está medicada porque sufre de retraso mental y epilepsia. Cuando este martes fue entrevistada seguía acostada por los dolores en sus partes íntimas. Los médicos del hospital la asistieron para que evitar infecciones vaginales y de transmisión sexual.

No es la primera vez que es asaltada en su propia vivienda. El 11 de abril dos delincuentes encapuchados y con cuchillos ingresaron a su casa y le robaron plata, pares de zapatillas, ropa y mercadería. Esa vez la golpearon tanto que le fracturaron la rodilla izquierda.