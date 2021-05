La víctima tenía 16 años cuando en la madrugada del 5 de febrero de 2019 estalló contra su padrastro y confesó a su madre el calvario que vivía a causa de él: manoseos, ultrajes y amenazas durante cinco años. La mujer denunció el caso en la Policía, pero después dudó de la confesión de su hija. Finalmente fueron los psicólogos quienes acreditaron la versión de la víctima y el tormento que vivía con el sujeto, un pintor sanjuanino que decía ser correcto y religioso y en realidad era todo un monstruo.

Lo que cuenta la niña es que primero el acusado intentó enamorarla, pese a que se trataba de una menor de edad y el lazo que los unía. Como no lo consiguió pasó directamente a los hechos: durante cinco años abusó de ella con manoseos hasta que, entre 2018 y 2019, la violó al menos tres veces.

El sujeto tenía amenazada a la joven. Le decía que si contaba lo ocurrido la deportaría a su país de origen y que su madre y su hermano, su hijo biológico, se quedarían en la calle. El calvario duró años: se supo que la víctima convivía con su abusador desde los 6 años.

Sin embargo, una madrugada del 2019, le confesó todo a su madre. El agresor quiso abusar nuevamente de ella, pero se defendió arrojándole un vaso de jugo y esto generó una discusión. “No, (M.I.) ud. le va a decir a mi madre lo que me hizo y yo no lo voy a perdonar”, exclamó la menor. El hombre intentó desacreditarla, señalando que mantenían un romance, pero la víctima retrucó:“No, mamá, no fue un romance, fue obligado, él me dijo que no contara nada, porque me iba a mandar a (el país donde vivían), y que ud. no iba a poder hacer nada”.

Los profesionales el Centro ANIVI entendieron que la joven no mentía. Señalaron que estaba angustiada y con tensión, muestras claras de que decía la verdad. El informe médico fue clave para la detención del padrastro. El mismo reveló que la chica ya no era virgen.

En los próximos días el sujeto llegará a un juicio abreviado, donde aceptará una pena de 8 años y 6 meses de cárcel. Antes deberá confesar los delitos cometidos contra su hijastra ante el juez Benedicto Correa (Sala II, Cámara Penal). Será el magistrado quien decidirá si acepta o no la propuesta.