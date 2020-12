Con una terrible caso de violencia de género se encontró la policía cuando llegaron tras un pedido de auxilio a una casa de Capital. Una mujer de 85 años reconoció que su sobrino de 37 años le pegaba y que no le prestaba ninguna asistencia a pesar de haber sido operada hace un mes. El agresor fue identificado como Gonzalo Moreno, se le encontró un arma y también una plantación de marihuana. El sujeto deberá enfrentar la justicia de flagrancia.

En horas del mediodía del sábado 5 de diciembre mientras personal policial de comisaria 27 hacía recorridas de prevención y seguridad, son informados por una operadora del CISEM que en calle Colombia se escuchaban gritos de una mujer. Al llegar al lugar y después de mucha insistencia, Moreno los atendió en un principio con una actitud reticente y agresiva, negándoles a los efectivos. Finalmente, luego de un rato, terminó accediendo.

Dentro del domicilio, Moreno llevó a los efectivos a la habitación donde se encontraba una anciana de 82 años, tía del sujeto. Al entrevistarla, ella niega haber llamado al 911, como asimismo estar sufriendo agresiones. Cuando en un momento dado, el sobrino sale de la pieza, la anciana no aguantó más y le contó a la oficial, que le tenía mucho miedo a Moreno porque le pegaba, le tiraba el pelo, no le daba de comer ni de beber. Además reveló que hace un mes fue operada de la cadera y no tuvo asistencia médica post operatoria porque su sobrino no quería que nadie ingresara a la casa. Terminó confesando que le tenía terror a su sobrino, porque “sabía que se drogaba y tenía un arma escondida en la casa”, indicó el parte de flagrancia.

A Moreno le encontraron un arma de fuego descargada. Flagrancia

Ante esto, la oficial, junto a los efectivos proceden a la detención de Moreno y tras una requisa urgente en el lugar, encuentran una arma de fuego calibre 38, sin municiones, color plateado, que estaba sobre un lavarropas en el fondo. Asimismo, en el patio trasero de la casa hallaron una plantación de marihuana, y dispersos por el fondo y la cocina, elementos como pipas, trituradora de hojas, porros, por lo que se dio inmediata intervención al departamento Drogas Ilegales.

Debido a la imposibilidad de poder trasladar a la anciana al centro CAVIG (Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género) fue asistida en el lugar por una médica legista. También se dispuso la asistencia del servicio de emergencia del 107. Moreno fue imputado del delito de violencia de género e intratafamiliar, y de tenencia ilegal de arma de fuego.