Fin de semana largo: 4 propuestas para hacer en San Juan que no te podes perder

Este fin de semana largo se viene con todo y quedarse dentro de casa claramente no es una opción. Te traemos 4 propuestas para que hagas este fin de semana en San Juan con tus amigos, familia o pareja y que disfrutes al máximo el día extra de descanso.

El suelo sanjuanino está repleto de sorpresas: arriba su cielo estrellado, a los costados, la cordillera y abajo, una tierra llena de sabores y color. Con las primeras hojas del otoño cayendo, estas son las propuestas que te traemos para vivir experiencias únicas este finde.

Cuáles son las propuestas de San Juan que no te podes perder

Banda Tributo a Pink Floyd

Llega a la Sala Principal del Teatro del Bicentenario, este jueves 23 de marzo la música del grupo The End haciendo un tributo a los icónicos integrantes de Pink Floyd. El imponente show en honor a la banda británica, estará dedicado al mítico álbum “The Dark Side of The Moon”, que acaba de cumplir 50 años desde su lanzamiento.

Tributo a Pink Floyd en San Juan. Foto: turismo en san juan

Será una única función a las 22 horas. Las entradas rondan entre los $3000, $4000, $4500, $5500 y $6500 y las podes conseguir en boletería del Teatro Bicentenario de lunes a viernes de 9:30 a 14hs, de 16 a 20hs, y los sábados de 10 a 13:30hs y online por tuentrada.com.

Orquesta Sinfónica de San Juan

La Orquesta Sinfónica de San Juan dirigida por el maestro César Iván Lara, presenta un nuevo concierto con jóvenes solistas, piano concerto de Mozart, concierto para flauta en sol y la sinfonía n°35 “Haffner”, tambien de Mozart.

Presentación de la Orquesta Sinfónica de San Juan. Foto: facebook

El concierto se realizará en el Auditorio Juan Victoria, ubicado en 25 de mayo 1215 oeste, el jueves 23 de marzo a las 21.30 horas, con entrada libre y gratuita.

Fiesta Provincial del Teatro “Teatrina 2023″

En su edición 34, se realiza la Fiesta Provincial del Teatro “Teatrina 2023″, la cual comenzó el 21 y continúa hasta el 27 de marzo, una fiesta en la provincia sanjuanina se viste de arte y en la Capital, nadie quiere quedarse afuera.

Fiesta Provincial del Teatro "Teatrina 2023" Foto: facebook

El sábado 25 de marzo se presentará “Contraseña, una autobiografia”, una obra que representa a través del flamenco, como los mandatos sociales y familiares nos condicionan, y cómo se afrontan distintas etapas de la vida.

La función será a las 19 horas, en el Cine Teatro Municipal, ubicado en la calle Mitre 99. Las entradas van desde los $700 y se pueden adquirir atraves del sitio web teatrina2023.eventbrite.com.ar.

La Camerata “Cantautoras”

Inicia su temporada en la sala del Auditorio Juan Victoria, “La Camerata”, en esta oportunidad con un homenaje a grandes mujeres cantautoras en las flamantes voces de Martina Flores, Eli Domínguez y Ana Paula Torres.

La Camerata se presenta en el Auditorio Juan Victoria. Foto: instagram

El evento se realizará el próximo domingo 26 de marzo, a las 20 horas, con un valor en la entrada general de $440, las cuales se pueden adquirir en tuentrada.com o en la boletería del auditorio los días 23, 24 y 25 de marzo de 10 a 18 horas, y el 26 de marzo desde las 16 horas.