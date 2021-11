Finalmente y luego de una larga lucha, Mauricio Almonacid, el chico de 14 años que padecía fibrosis quística, perdió la vida a causa de la enfermedad. Según pudo confirmar Diario Huarpe a través de sus padres Lucía Toledo y Daniel Almonacid, el deceso ocurrió sobre las 13 del último lunes.

Según el testimonio de Daniel, sus “pulmones no resistieron más”. Además, sostuvo con mucho dolor que “mi hijo ingresó a terapia intensiva con los pulmones muy dañados y los médicos no pudieron hacer nada para recuperarlos”. Es que, justamente, la fibrosis quística causa graves daños en los pulmones, sistema digestivo y otros órganos del cuerpo. Como si no fuera demasiada tragedia, Mauricio tenía una hermana de ocho años, Agustina, que murió el año pasado por la misma enfermedad.

La historia de Mauricio había conmovido a la sociedad sanjuanina. Desde sus tres meses de vida había sido diagnosticado con la enfermedad y necesitaba un medicamento muy costoso para mejorarle su calidad de vida y que no se agravara el cuadro. Sin embargo, la obra social de sus padres no le otorgaba el remedio llamado Trikafta, el cual había sido recetado en marzo.

Allí comenzó la lucha de sus padres, aunque en octubre la salud de Mauricio empeoró y entró en coma, mientras que Osuomra (Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica) le negara el medicamento. Ante esto, la familia hizo una presentación a la Justicia y hasta una marcha en la sede gremial. Como consecuencia, lograron que el secretario de la UOM, Antonio Caló, se comunicara con Daniel y con Lucía para prometerles el remedio que, finalmente, llegó el miércoles 27 de octubre. Sin embargo, Mauricio nunca pudo salir de la terapia intensiva.