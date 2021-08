Un hombre de 80 años fue encontrado sin vida en el interior de una vivienda en la localidad de Concepción, en Capital. Este lunes por la mañana, efectivos de la Comisaría 2da se encontraron con el hallazgo luego de que una sobrina del difunto hiciera la denuncia luego de que éste no le atendiera a la puerta cuando ella fue a visitarlo.

Según publicó Tiempo de San Juan haciéndose eco de las fuentes policiales, los primeros policías que actuaron en la escena entraron por la puerta trasera del domicilio, la cual estaba abierta. Con todas las medidas de seguridad correspondientes, los efectivos llamaron para verificar si había alguien en el interior y como nadie respondía decidieron ingresar. Una vez adentro, se encontraron con el jubilado tirado en el piso sin signos vitales.

La vivienda del hombre de 80 años está ubicada sobre calle Monteagudo. La UFI Delitos Especiales está investigando el caso y en principio no habría nada revuelto, aunque les pareció extraño que la puerta del fondo haya estado abierta. Los investigadores también expresaron que se estima que el jubilado llevaba alrededor de 4 horas sin vida.

Aún no se pudo confirmar el nombre de la víctima, ya que no había documentación suya en la vivienda, aunque la Justicia ya sabría el nombre gracias al aporte de vecinos y allegados, aunque aún no trascendió. El cuerpo fue enviado a la Morgue Judicial para realizarle la autopsia correspondiente y verificar las causas de su muerte.