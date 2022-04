Durante la jornada del último lunes, el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, reconoció que el porcentaje de la inflación del mes de marzo será del 6%, un número más alto que lo normal y que a su vez preocupa. En la provincia de San Juan, también se aguardan cifras en alza, a tono con el promedio nacional.

Sobre este tema y en rueda de prensa, la ministra de Hacienda sanjuanina, Marisa López, expresó que “ya contábamos con los datos preliminares y era una posibilidad lo que comentó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Creo que hay que seguir trabajando contra este flagelo. Por el incremento que tuvieron los precios, creo que se alcanzará el 6% de inflación. Esperamos cómo se seguirá trabajando para que en los meses siguientes no se llegue a esta variación intermensual”.

A su vez, la funcionaria sostuvo que en el panorama local al impacto inflacionario “lo notamos entre enero y febrero con un incremento en el rubro alimentos. También se sumaron hoteles y restaurantes como sectores que sumaron al alza. Eso hizo que la tendencia fuera un poquito más alta que a nivel nacional pero siempre son promedios. Y sobre los números en San Juan, en marzo creo que rondaremos los mismos porcentajes a tono nacional”.

En ese sentido, se refirió al acuerdo salarial vigente en la provincia, cuestión que “está pautada la instancia de revisión en julio y aguardaremos a esa fecha. Dadas las circunstancias actuales, no creemos que sea necesaria una reunión anticipada”. Por último y sobre los impuestos, concluyó: “Están los contribuyentes que han cumplido en tiempo y forma y a quienes aún no lo hacen, los instamos a hacerlo ya que es una manera de sostener el Estado en salud, educación, seguridad y obras. En eso es clave la recaudación de los impuestos, estamos mirando esos números y esperamos, en los próximos meses, a ese porcentaje de la población que no regularizó. Hay un alto porcentaje de morosidad”.