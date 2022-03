A tono con las declaraciones del presidente Alberto Fernández hace una semana en las que dijo que comenzaría la “guerra contra la inflación” en Argentina, una de las posibilidades que se comenzó a barajar es la de retrotraer los precios a febrero o a inicios de este mes. Ante esto, un mayorista sanjuanino destacó que el panorama es complejo para San Juan ya que en esta provincia no existen los formadores de precios.

Según declaró el gerente de Café América, Carlos Icazatti, a Radio Estación Claridad, “lo que necesitamos es más producción para que haya variedad y los empresarios podamos competir. Esto es algo que acá, desde Nación no se fomenta. Aparecen programas como “Carnes para todos” y ¿dónde están?: en 4 o 5 cadenas nacionales y las locales, no entramos. Los comercios locales perdemos en ello porque la gente va donde está más barato. Con la harina va a pasar los mismo porque los valores se van a subsidiar a las cadenas nacionales”.

Además, advirtió que en la provincia “no hay margen para retrotraer los precios porque no somos formadores de precios. Los funcionarios no entienden que lo mejor es competir, y para eso necesitamos exceso de mercadería para mejorar la oferta. Los empresarios no somos los culpables de la inflación”.

Por último, explicó que “las listas de precios llegan remarcadas por el aumento de combustibles y de insumos de los productos. Las empresas empiezan a retacear stock y sobre todo, primeras marcas. Las distribuidoras nos envían terceras marcas y nosotros no podemos hacer aumentos desmedidos porque nadie no va a comprar. Es muy difícil que se aplique un acuerdo para retrotraer precios y que sea algo sostenible. Los controles de precios han demostrado no ser efectivos”.