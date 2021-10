En el marco del 15vo aniversario desde que el Congreso de la Nación Argentina sancionara la Ley 26.150 Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), estudiantes, docentes y organizaciones sanjuaninas realizaron el último lunes un festival que se llamó Festi ESI. En la misma reclamaron por su aplicación en San Juan y por este motivo realizaron una serie de actividades que concluyeron en una marcha visibilizando la necesidad de que se implemente la normativa.

De la jornada participaron diversos actores que no dudaron en expresar su posición al respecto. Ana Bertazzo, docente de la agrupación Encuentro Docente, expresó a Diario Huarpe que sobre la ESI en San Juan “se avanzó muy poco, casi nada, y a 15 años no hay tiempo para que la aplicación sea paulatina”. Además, afirmó que “los femicidios siguen creciendo, hay abuso sexual y los pibes y pibas se relacionan con violencia, maltrato y acoso”.

Por su lado, la referente de Ni Una Menos y también docente universitaria, Dolores Córdoba, cuestionó el rol del Ejecutivo provincial por “darle entidad a los sectores antiderechos, como la Iglesia católica y evangélica, que no quieren reconocer derechos a la diversidades sexuales, no quieren que se hable de femicidios, violencia de género y abuso intrafamiliar”. Además, Córdoba afirmó que “los niños y adolescentes podrían haber tenido la formación que la ESI incluye, que tiene una relación con la violencia machista, con el embarazo no deseado, no intencional, con las enfermedades de transmisión sexual y abusos”.

De la movilización también participaron estudiantes. Una de ellas expresó que sus “derechos de educación sexual son vulnerados, y más en nosotras que vamos a un colegio católico, es un tema que nos interesa y por eso queríamos participar”. En ese sentido, otra estudiante opinó que “San Juan está súper quedado con el tema porque está mal visto hablar de la sexualidad, cuando es muy necesario”.