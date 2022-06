En las últimas horas, un escándalo político se desató en el departamento de Zonda ya que a una empleada municipal le quitaron la beca por haber actuado en el cumpleaños del rival político del intendente. Según publicó el medio zondino La Brújula, la afectada es Norma González, vecina del departamento.

Según denunció la mujer, el intendente Miguel Atampiz le quitó una beca luego de enterarse de que había cantado en el cumpleaños de su rival político Oscar Villalobos. Según afirmó la afectada, cumplía tareas desde hace años en el cementerio departamental.

En diálogo con La Brújula, Norma afirmó que “me llamó la jefa de personal y me quitó la beca de 6 mil pesos. La mujer me dijo que era porque había estado cantando en el cumpleaños de Villalobos, fui porque me contrataron y pagaron”. La notificación llegó el pasado lunes 6 de junio por medio de la Jefa de Personal de la Municipalidad, la cual con directivas del intendente avisó que “le desactivaron la beca, que no fuera a trabajar más”.

Luego y con indignación manifiesta, la mujer agregó: “Yo no soy propiedad de nadie, soy dueña de cantar donde me inviten. Pasó después que Villalobos subió las fotos de su cumpleaños a las redes sociales y al otro día me llamaron para sacarme la beca”.