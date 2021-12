Augusto Baigorrí es un joven sanjuanino que decidió emigrar de Argentina hacia Europa luego de recibirse como licenciado en Comercio Internacional en la Universidad Católica de Cuyo. Hoy, este chico de 26 años cumplió su sueño y fue contratado por Tesla, la empresa de Elon Musk.

Él emigró en plena pandemia. Sabía que no iba a ser fácil adaptarse a un mundo en crisis. Primero optó por ir a Australia pero, como no lo logró, se quedó en el Viejo Continente. En diálogo con Diario Huarpe, Augusto contó: “Después de que no pudimos ir a Australia pensamos en Holanda, pero una amiga con la que viajaba me dijo que tenía una prima acá y ahí decidimos venirnos. Vivo en Copenhague, en un departamento con otros argentinos, porque hay una comunidad muy grande acá y nos acompañamos”.

En Dinamarca y previo a ser contactado por Tesla, el sanjuanino consiguió trabajo en áreas que no requerían título: “Si bien es caro vivir acá, hay salida laboral, pero no para profesionales, la mayoría encuentra como delivery, en limpieza, como operarios”, detalló, y luego agregó: “Hay una gran competencia por los trabajos de oficina o profesionales, porque el sistema educativo en Dinamarca permite que los jóvenes estudien cuatro años y tengan una maestría. Nosotros, en cambio, tendríamos que hacer la licenciatura y otros dos años más por lo menos para tener el mismo nivel”.

“Yo no era un nerd, ni tenía el mejor promedio, pero en estos meses no dejé de moverme, me presenté a todos los puestos, fui a todas las entrevistas”, se sinceró. En seis meses consiguió el puesto de oficina en el área de logística en una multinacional llamada DB – Schnenker. Luego, se presentó en Tesla ni bien vio la oportunidad, aunque la primera vez no tuvo suerte.

“Después de pasar por Recursos Humanos, varias entrevistas más y llegar a hablar con el manager, me dijeron que no”, relató. Pero tras un tiempo, le llegó el mail de la empresa de Elon Musk: “Me decían que habían intentado llamarme y que si todavía me interesaba el puesto en Tesla. Imaginate que dice que obvio que sí”. Hace poco y tras varias entrevistas, consiguió el trabajo definitivo: “Ahora estoy entrenando al que se va a quedar en mi puesto actual y en enero empiezo en Tesla. Nunca esperé poder llegar tan rápido, pero definitivamente este es mi mayor logro laboral desde que llegué a Dinamarca”.