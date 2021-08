Dario Barassi publicó en su red social este martes un dibujo creado por un artista nacional donde se refleja a el conductor con su hija encerrados en una habitación ante la presencia de un carpincho en su vivienda. El “regalo” virtual llegó a sus manos sin saber el nombre del artista y luego se dio a conocer.

//Mira también La mamá de la nena sanjuanina que murió en una fábrica de ladrillos estaba de viaje y no llegó a despedirla

Ante la visita de carpinchos en los barrios privados de Buenos Aires los residentes de estas viviendas evacuaron la zona y muchos se espantaron al ver que uno de estos animales ingresaba a sus hogares. El conductor de 100 argentinos dicen no fue la excepción.

En un programa contó como fue su experiencia cuando ingresó el animal a su vivienda. En la anécdota comentó que alzó a su pequeña hija y se encerraron en una habitación mientras el roedor paseaba por el patio de su casa.

Conductor Dario Barassi con su hija ante la visita de un carpincho en su vivienda. Publicación oficial

“En vez de sacarlo me encerré en el cuarto y googlee qué era un carpincho. Después empecé a rezar y llamé a un guardia”, comentó entre risas en el programa de Te le fe.

//Mira también Fuerte choque entre un auto y una moto dejó como saldo dos mujeres y una beba hospitalizadas

A raíz de esto explotaron los memes en las redes sociales y un artista decidió ilustrar la cómica situación. Este martes Barassi publicó el dibujo en sus redes sociales. “Son geniales. No sé de quién es pero me hiciste reír fuerte en mi trono a las 7 am”, comentó en un principio. A cabo de unas horas agregó : “Ahí me lo pasaron @conelcoraortiba”, añadiendo el artista de la obra de arte.