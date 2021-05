Los trabajos de la zona Sur de la Ruta Nacional 40 en San Juan, que conecta con Mendoza, están paralizados desde hace más de un año. Sobre este tema, el ministro de Obras local, Julio Ortiz Andino, reveló que hubo un cambio de estrategia para destrabar la terminación de la autovía desde Calle 8 hasta Tres Esquinas, en Sarmiento.

“Hemos tenido la visita en la provincia la semana pasada de dos empresas importantes nacionales que están dispuestas a tomar el contrato de la empresa Green que es la que tiene las dos secciones, que se lo cedan”, afirmó el ministro. De esta manera, cada vez está más cercana la concesión de los trabajos por parte de la empresa mendocina, la cual los abandonó en 2020 y se declaró en convocatoria de acreedores, a otra firma. Con esta maniobra, se ganaría tiempo de resolver el problema del camino que quedó a medio hacer y que debe ser mantenido por Vialidad Nacional mientras las obras que están inconclusas, se deterioran.

Ortiz Andino sostuvo que “la cesión del contrato es una posibilidad que es la más rápida de concretarse en la medida que acuerden entre las empresas. Si no, tenemos que ir a un proceso, terminar la rescisión de contrato que no es menor y posteriormente una licitación”. En esta línea, el ministro se mostró optimista con que una nueva empresa asuma el compromiso y acepte la cesión del contrato en los mismos términos que la anterior. Además, expresó que ya hay empresas interesadas y que resta que respondan si se hacen cargo de la obra o no.

El monto que se estima que hace falta para terminar los trabajos es de al menos 6 mil millones de pesos. Hasta el momento, ambos tramos cuentan con mucho menos del 50% de avance. Restará saber si alguna de las empresas interesadas pueda asumir, finalmente, la posta y completar la obra.