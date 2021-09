En San Juan, una docente terminó renunciando a su cargo después de que se viralizara un video en el que aparece tratando de “autistas” a sus alumnos. La profesional explicó que los había calificado de esa manera porque no les veía “capacidad de respuesta”. Las autoridades de la escuela Normal de Caucete, donde ocurrió todo, confirmaron más tarde que la educadora renunció a su cargo.

El material viralizado dura 14 segundos y habría sido grabado por uno de los estudiantes. En el video se ve a Agustina Vera, quien está a cargo de la cátedra de Sociología de cuarto año, dando explicaciones de por qué trató de autistas a los chicos.

“Estaba molestando todo el mundo y les he dicho chicos parecen autistas porque no tienen la capacidad de decirme profesora sí y se ha enojado acá la chica (NdeR: señala a la alumna) porque dice que yo la estoy discriminando, pero yo no siento que la esté discriminando”, manifestó la docente.

En medio del revuelo que se armó por la filtración de las imágenes, desde el colegio confirmaron que la profesora terminó renunciando a su cargo. Sandra Molina, rectora del establecimiento educativo, señaló que Vera se mostró afectada por lo sucedido y que antes de despedirse, le pidió disculpas a los alumnos por sus dichos.

Molina contó a Diario Huarpe que en un principio iban a realizar sólo un acta sobre lo ocurrido e iban a investigar para determinar sanciones, que no era necesario la renuncia de la docente. Sin embargo, muy afectada por la viralización de las imágenes, la mujer decidió dejar las horas cátedras que tenía en la escuela caucetera.