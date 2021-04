Un conocido músico de la movida tropical de San Juan fue detenido. Está acusado de un aberrante delito: violar a su propio hijo de tres años de edad en reiteradas oportunidades. El sujeto está alojado en la seccional 23, pero será prontamente trasladado al Servicio Penitenciario. Además de este delito, pesan sobre él antecedentes por haber violentado física y psicológicamente a su ex pareja, madre del pequeño.

La madre del niño contó cómo se enteró el calvario que vivía su hijo. “El día que descubrimos lo que estaba pasando fue cuando mi hijo estaba paspado y venía de ver al padre. Recuerdo que le dolían sus partes íntimas y cuando lo llevamos al médico nos decían que estábamos ante la presencia de un presunto abuso. En ese momento, el padre del nene se fugó y no lo volvimos a ver”, dijo la mujer a Tiempo de San Juan.

Los médicos del Hospital Rawson constataron que las lesiones eran coincidentes con las provocadas por un abuso sexual. La confirmación profesional llegó el 6 de febrero, día en el que la madre del niño radicó la denuncia en ANIVI. Los psicólogos que atendieron al pequeño le contaron a su mamá que el padre del menor llegó a ponerle un cuchillo en la cola. También se supo que el nene había sido ultrajado con acceso carnal.

“Nosotros antes no entendíamos porque no lo quería ver al padre, pensábamos que era una situación de respeto, pero después nos dimos cuenta que era por miedo. El siempre se lo llevaba engañado, le decía que le iba a invitar a comer un helado o cualquier cosa y mi hijo no quería ir”, añadió la mamá de la víctima.

El detenido está en una comisaría pero es inminente su traslado al Penal de Chimbas. Además del delito por abuso sexual, también pesan en su contra delitos por violencia de género.