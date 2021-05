Varios deportistas sanjuaninos integran distintos seleccionados de Argentina y se preparan para competencias internacionales. Los 15 atletas destacados integran el programa Alto Rendimiento de la Secretaría de Deportes, provincial.

Estos deportistas de élite, entrenan para afrontar los compromisos a corto plazo y a largo plazo, de acuerdo a los calendarios internacionales de competencia.

El primero en participar será la selección Argentina de Voleibol con la VNL en Italia, que comenzará este viernes.

Para esta Liga de Naciones, el seleccionado argentino dirigido por Marcelo Méndez, cuenta con cuatro jugadores sanjuaninos, Federico Pereyra, Bruno Lima, Nicolás Sánchez y Nicolás Lazo, sin embargo tres de ellos se encuentran en Buenos Aires esperando poder viajar en breve a Italia.

Lima y Lazo dieron positivo en los testeos previos al viaje a Italia y se encuentran aislados. Sánchez también fue aislado por contacto estrecho, mientras que el único que pudo viajar fue Pereyra que se encuentra entrenando en Rimini junto a la selección.

Los tres primeros encuentros de la selección Argentina, válidos por el 1º weekend, serán transmitidos en vivo por TyC Sports o en streaming por TyC Sports Play.

Los partidos: Viernes 28 de mayo, desde las 16, Argentina vs. Brasil. Sábado 29, a las 14.30, Argentina vs. Canadá y domingo 30, desde las 11, Argentina vs. Estados Unidos.

Vóley Playa

En la selección Argentina de Vóley de Playa, Fernanda Pereyra se encuentra entrenando en Mar del Plata esperando el próximo compromiso del circuito mundial en Junio para buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Fernanda Pereyra, Vóley de Playa.

La sanjuanina, junto a la entrerriana Ana Gallay son las argentinas mejor ubicadas en el ranking mundial donde se encuentran en el puesto 33º.

Las Panteras a pleno

La selección Argentina femenina conocida como Las Panteras, sigue entrenando en el CeNARD para una gira europea en Junio de cara a los Juegos Olímpicos en Tokio. En la selección bajo las ordenes técnicas de Hernán Ferraro entrena la sanjuanina Candelaria Herrera.

BMX

Otro sanjuanino, Gonzalo Molina, se encuentra entrenando junto a la selección Argentina quien disputará el 3º y 4º Round de la Copa del Mundo en Colombia este fin de semana.

La sede es en Bogotá y será de gran importancia, ya que es la última competencia clasificatoria a los Juegos Olímpicos de Tokio. La actividad en entrenamientos arranca este viernes 28, mientras que las competencias del 3º round se disputarán el sábado 29, mientras que el 4º Round se correrá el domingo 30.

Hockey Pista

Los preseleccionados argentinos femeninos y masculinos se encuentran entrenado en el CeNARD hasta este viernes, cuando finalicen la concentración. Los sanjuaninos que se encuentran entrenando son Luciana Agudo (UNSJ), Carina Guzmán (Tristán Suárez) y Pilar Narváez (San Lorenzo) en la rama femenina, mientras que Agustín Ceballos (Mitre), convocado en rama masculina.

Los equipos competirán en el Campeonato Panamericano Indoor a desarrollarse en Spring (Filadelfia, Estados Unidos) entre el 25 y 27 de junio. En damas, Argentina debutará el 25 de Junio ante Trinidad y Tobago por la mañana y con Uruguay por la tarde, mientras que los varones también con debut el 25 y ante Trinidad y Tobago por la mañana, enfrentarán a EE.UU por la tarde.

Paraciclismo

Majo Quiroga se encuentra entrenando en San Juan para estar a para el Mundial de Paraciclismo que se disputara Portugal del 9 al 13 de Junio representando a Argentina. La sanjuanina viene de participar en la primera fecha disputada en Bélgica.

Rugby

Integrando el plantel de rugby Los Pumas, los sanjuaninos Juan Pablo Castro y Federico Gutiérrez entrenan esperando el equipo definitivo que determinará el coach nacional, Mario Ledesma, para los próximos compromisos internacionales.

Los rugbier sanjuaninos, Juan Pablo Castro y Federico Gutiérrez, son parte de los jugadores convocados a Los Pumas.

Lo inmediato es la ventana de julio en Cardiff, enfrentando a Gales en dos partidos a disputarse el 10 y el 17 de Julio por la Rugby Championship, aunque aún no se confirman los horarios definitivos. De todos modos, la UAR está negociando otro partido para Julio, que podría ser frente a Rumania.

Hockey Césped

Los Leones y Leonas continúan entrenando en Córdoba, esperando el momento del viaje a los Juegos Olímpicos de Tokio. El lugar de entrenamiento será el sintético del Estadio Mario Kempes.

Jugadores y cuerpo técnico llevan adelante sus actividades bajo estrictos protocolos sanitarios. Entre los convocados a los leones, el sanjuanino Agustín Bugallo. El certamen panamericano otorgará una plaza a los campeones para la Copa del Mundo Indoor a celebrarse en Bélgica en 2022.