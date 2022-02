A menos de un mes del inicio de clases, crece la preocupación en San Juan por la cantidad de chicos que aún no se inmunizaron contra el coronavirus. Ante este panorama, las autoridades provinciales no descartan realizar operativos de vacunación en los establecimientos escolares. Las cifras oficiales indican que todavía hay más de 43.000 chicos sin vacunar.

“Realmente estamos muy preocupados y ya no sabemos a qué estrategia recurrir para revertir esta situación. Los padres deben entender que está en juego la salud de sus hijos”, explicó de antemano Fabio Muñoz, jefe del Programa Provincial de Inmunizaciones.

Según las cifras que maneja el Ministerio de Salud Pública, se estima una población de 130.000 niños de entre 3 y 11 años que pueden vacunarse contra el coronavirus. De ese total, sólo 100.000 recibieron la primera dosis, por lo que 30.000 no han iniciado aún el esquema de vacunación. A ellos se suman los 13.700 chicos, de entre 12 y 17, que también se encuentran en la misma situación.

“Nuestro principal objetivo es llegar al primer día de clases con más del 90% de los chicos inmunizados con la primera dosis. Utilizamos diferentes estrategias para que se vacune ese 21% que aún ni siquiera ha iniciado el esquema de inmunización. Pero, hasta ahora, nada ha sido suficiente. Hemos puesto en marcha diferentes iniciativas para incentivar a los padres a que vacunen a sus hijos contra el covid-19, pero no hemos tenido respuesta”, dijo Muñoz.

Ante esta situación, no descartan realizar operativos de vacunación en las escuelas o en los clubes deportivos. “Es necesario que los padres entiendan que si no vacunan a sus hijos los exponen más a contraer el virus, a sufrir las secuelas y hasta a perder el año escolar y la vida. Los chicos que fallecieron por coronavirus no fueron vacunados”, agregó el especialista, en diálogo con Diario de Cuyo.