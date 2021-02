Darío Barassi, el sanjuanino más famoso y tierno de la televisión argentina, siempre tuvo esa rapidez para contar historias graciosas sobre. Algunas las relataba con un tono típico de la provincia cuyana. Esta ocasión, no fue la excepción. La manera sobre cómo la contó incluyó no sólo el tono de su lugar de origen sino también, su conocida capacidad para improvisar y decir sin pelos en la lengua lo que se le viene a la cabeza.

La anécdota le salió durante una edición de “100 argentinos dicen”, el programa que conduce en la pantalla de Canal Trece. Hablaban sobre los temores de la infancia y, de manera instantánea le salió uno de sus miedos. Según contó, a sus diez años, el conductor sanjuanino le tenía terror al payaso IT. “Yo no superé al payaso IT, payaso de mier... Me bañé un mes entero con la cortina del baño corrida y desnudo, porque pensaba que el payaso se aparecía por el ‘coso’”, sostuvo.

Y, luego, le salió la imperdible “sanjuanineada”: “Mi mamá me decía ‘niño es peor verte a vos desnudo que al payaso, pedazo de cu... -insulto típico de la región cuyana- ¡corré la cortina!”. Eso conllevó la carcajada de todos los presentes.

Barassi contó su experiencia con el Covid en sus redes

Cabe recordar que el sanjuanino Darío Barassi había contraído el coronavirus el pasado 27 de enero y lo había hecho público a través de sus redes sociales. “Estoy aislado junto a mi mujer y mi hija”, había afirmado en aquella ocasión.

Tras casi diez días de aislamiento, el pasado 5 de febrero, el conductor recibió el tan ansiado alta y dejó un conmovedor mensaje en sus redes para quienes descreen del virus e invitándolos a cuidarse. Seis días después de su alta, el 11 de febrero, volvió a conducir su programa y, desde ese día, no pararon las “sanjuanineadas”.

El video de Barassi