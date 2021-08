Ariel iba camino a su casa para celebrar Nochebuena cuando un fuerte viento Zonda lo sorprendió a mitad de camino. Quedó a la intemperie, en medio de autos estacionados que no podían continuar su marcha, ya sin la visera de su casco porque se le había volado. Cuando llegó a su vivienda, un hermano quedó el shock al verlo y lo fotografió. Lo que nadie imaginó es que esa imagen después iba a convertirse en meme, en una de las publicaciones sanjuaninas más viralizadas.

“La foto fue casual, la verdad es que nunca pensé lo que se iba a generar después. Yo iba llegando a mi casa y un hermano, que había venido de Buenos Aires a pasar las Fiestas, me fotografió. Después empezó a salir en todos lados y los medios ya se hicieron eco. Fue tremendo”, comentó el protagonista a Tiempo de San Juan.

Uno de los memes más viralizados con la cara de Ariel.

En la imagen Ariel aparece con los ojos rojos y el rostro lleno de polvo. La misma fue utilizada para hacer bromas sobre suegras y cobradores, cada vez que corre viento Zonda. “Me escribieron de otras provincias, amigos que tengo en Estados Unidos y España por el karate. Todos me preguntaban si era yo el del meme y si estaba bien. Después aparecen las publicaciones de la suegra y del cobrador, y así, todos los días algo distinto. Incluso hubo gente que lo compartió sin saber que era yo. La verdad es que se presta para todo... (risas). Es gracioso y no me molesta en absoluto”, relató.

Ariel recordó el origen del meme, esa noche del 24 de diciembre de 2019 en calles España e Independencia, Villa Krause. “No alcancé a salir, y ya empezó a correr el airecito. Pero me agarró frente a un descampado, una cancha de fútbol de tierra, y ya fue imparable. No podía continuar, ni resguardarme en ningún lado. Era todo polvo y los autos quedaron igual que yo. No nos veíamos entre nosotros, hasta un auto casi me atropella”, contó.

El profesor de karate y comerciante comentó que fueron entre cinco y diez minutos los que estuvo a la intemperie. “No podía respirar, fue una desesperación muy grande. Además, había perdido la visera, no podía ni ver, me comí todo el viento”, agregó.

Ahora, cada vez que sopla el viento característico de San Juan, confesó que su celular se llena de mensajes y sus redes sociales, de etiquetas. Incluso contó que hace poco se cambió de casa, con el viento como protagonista. “Sí, justo me tocó cambiarme de casa con viento y otra vez fue el centro de la burla. No me molesta para nada, es gracioso y así lo tomo”, cierra entre risas.