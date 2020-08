El gobernador Sergio Uñac opinó de la marcha que se desarrolló en todo el país para reclamar contra el manejo de la pandemia del gobierno del presidente Alberto Fernández, entre otros temas. En rueda de prensa, el primer mandatario local dijo que no le quedaron claras las consignas porque eran varias pero que se vive en democracia y la gente puede manifestar su oposición. “Se puede coincidir o no con la metodología”, agregó.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan.

La concentración de la marcha se realizó en plaza 25 de Mayo. Al respecto Uñac señaló: “Está bien que la gente se exprese, pero no me quedaron claras las consignas, eran varias. Tienen derecho a expresarse, lo hacen con respeto. No es necesario que todos pensemos de la misma manera, que nos expresemos de la misma manera. Se puede coincidir o no con la metodología”, indicó.

El gobernador dijo que está abierto siempre al diálogo. Uno de los temas que generó el repudio de los manifestantes fue el proyecto de ley para reformar el poder judicial. “Los cambios siempre son necesarios. Los abogados de la provincia que tienen que mitigar en el fuero federal, tienen que presentar una apelación a Mendoza y es poca la cantidad de juzgados. En ese marco hemos presentado una propuesta y estamos abierto al diálogo y opiniones”, alegó.

La marcha se desarrolló pacíficamente en San Juan y no hubo detenidos a pesar de la prohibición vigente de no generar aglomeraciones para prevenir la propagación del coronavirus. Una de las perlitas que dejó el paso del #17A en la provincia fue cuando los manifestantes le pidieron al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Eduardo Cáceres, que se retirara del lugar porque no querían políticos presentes. Tras la solicitud de la gente, el legislador se retiró de la plaza.