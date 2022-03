El intendente de la ciudad de Córdoba Martín Llaryora visitó el lunes la ciudad de San Francisco y se reunió con su par Damián Bernarte, donde en una conferencia de prensa se comprometieron a desarrollar acuerdos específicos de colaboración mutua en distintos temas entre los municipios de ambas ciudades.

En primera medida mantuvieron una reunión en el Palacio Tampieri, para luego dar una conferencia, en la misma expresaron que lograron acuerdos de la modernización del Estado (facilitar trámites online a la población y otras cuestiones); las políticas ambientales y la llamada economía circular (generar actividad a través de la reutilización y reciclado, entre otros puntos); y la cooperación en materia de políticas culturales y de espectáculos.

llaryora y Bernarte en conferencia de prensa Foto: Municipalidad de San Francisco

Bernarte destacó que buscan trabajar de manera conjunto “en modalidad espejo” con la Municipalidad de Córdoba: estableciendo algunos ejes de trabajo en común que nos ayuden desde San Francisco a potenciar este proceso de crecimiento y desarrollo que la ciudad ha iniciado en el año 2008 y que por suerte se ha podido continuar con un proceso constante y permanente en estos años.

El ex intendente sanfransisqueño Llaryora, destacó que San Francisco “no para” a pesar de un contexto adverso por la economía y la situación sanitaria que va quedando atrás. “Después de tanto sufrimiento en la pandemia y de una recesión económica que no acaba, de una inflación que no para, con tanto dolor por la salud y en un momento tan difícil de nuestra economía estar en San Francisco y ver que hay un equipo que nunca bajó los brazos, con una sociedad que no se rinde es la muestra de un trabajo en conjunto de vecinos, centros vecinales, instrucciones y Gobierno municipal que la pelean juntos, ver que la ciudad no para en un momento tan difícil para ir para delante me llena de orgullo”, dijo.

La decisión de poner a San Francisco en la vanguardia tecnológica es imprescindible, la ciudad cuenta con los recursos humanos para eso, esa modernización también se puede llevar a la política ambiental. Creo que es el nuevo paradigma, es decir, la vinculación de lo que pasa en el mundo privado mientras el Estado se va quedando, y hay que unificarlo, creo que el Estado tiene que estar a la misma velocidad, porque esto le hace más fácil la vida a la gente, analizó el intendente de la ciudad capital.