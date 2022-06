El programa, que otorga créditos de $2.600.000 para la construcción de viviendas a devolver en 240 cuotas a tasa cero pero con aumento según el coeficiente de variación salarial, permitirá la construcción de 20 hogares en San Francisco.

Durante la mañana de este jueves, en la sala de conferencias de la municipalidad, se presentó la línea de crédito “Vivienda Semilla”, dentro del programa provincial “10.000 Viviendas”, que otorga créditos de $2.600.000 para la construcción de viviendas, a devolver en 240 cuotas a tasa cero, pero con aumento según el coeficiente de variación salarial.

Funcionarios municipales explicaron los puntos básicos de este nuevo convenio, que en esta primera etapa otorgará 20 créditos, pero con la posibilidad de ampliar el cupo en un futuro. Si existen más de ese número de inscriptos que cumplan con los requisitos, la adjudicación se definirá por sorteo.

Esta es una línea de créditos de $2.600.000, pagaderos en 240 cuotas mensuales a tasa cero, pero que tendrá una actualización por coeficiente de variación salarial, esto es muy importante ya que el aumento de la cuota nunca superará el porcentaje del sueldo destinado al crédito. Esto les brinda a los adjudicatarios certeza y seguridad para el futuro sobre el aumento de la cuota”, explicó Néstor Gómez.

Por su parte, el director general de Gestión Interna, Raúl Angonoa, dijo: “El plazo de devolución de las 240 cuotas se empieza a abonar un año después del otorgamiento del mismo, es decir que el crédito tiene un año de gracia. El desembolso va a constar de dos etapas: la primera del 60% de ese monto, es decir $1.560.000; la segunda, contra avance de obra del 40%”.

“El comienzo de la obra debe ser dentro de los 30 días de recibido el primer desembolso y tiene un plazo máximo de finalización de 12 meses. Los requisitos básicos que deben cumplimentar los postulantes son que el grupo familiar no supere en ingresos seis salarios mínimos, vitales y móviles, deben contar con un terreno propio con escritura o posesión, los cuales tienen que tener una estructura mínima de servicio (cuenten con agua potable, red eléctrica y alumbrado público), no debe haber una construcción previa en el lote, y los beneficiarios no tienen que ser titulares de ningún otro inmueble. La obra debe estar a cargo del beneficiario”, detalló el funcionario.

En cuanto a la tipología de las viviendas, Angonoa destacó: “Se trata de una vivienda única, de 36.2 metros cuadrados, que va a constar de un dormitorio, un baño y una cocina comedor. Hay que respetar esa tipología de vivienda”.

“Las solicitudes para poder inscribirse van a poder ser retiradas en la Secretaría de Infraestructura (Bv. 9 de Julio 1499, planta baja, a partir del lunes 27 y hasta el jueves 30 de junio, de 8hs. a 14hs. Cada aspirante a este crédito debe retirar la planilla y volver a entregarla en el mismo lugar con la documentación requerida. A partir de allí, haremos una preselección de los 20 beneficiarios titulares y 20 suplentes por cualquier eventualidad que pueda surgir con los primeros”, explicó la directora general Legal y Administrativa, Alicia Carosella.

Por otro lado, el secretario de Políticas Sociales, Mauricio Vaschetto, señaló: “Desde nuestra Secretaría intervenimos ya que, es un requisito que haya una constatación de la situación del adjudicatario a través de una trabajadora social, un informe socioeconómico que verifique y dé veracidad sobre la situación en la que se encuentra la familia beneficiaria”.

“Esta intervención se dará una vez definidos los beneficiarios. En una primera instancia, se cumple con la presentación de la documentación de manera formal. Una vez definido esto, también se debe cumplir con el informe socioeconómico”, agregó el secretario.

“Estos créditos son muy importantes y acompañan a las familias de la provincia y, en particular de nuestra ciudad, en una necesidad de acceso a la construcción de viviendas muy esperada. Además, tiene una finalidad social ya que está destinado a familias que no superen los seis salarios mínimos. Desde lo social celebramos esto y agradecemos las gestiones de nuestro intendente por este logro”, finalizó Vaschetto.

Vale decir que los ingresos del grupo familiar de quienes deseen participar del sorteo para acceder al crédito no deben superar los seis salarios mínimos vitales y móviles , es decir que la sumatoria de los mismos no tienen que ser mayores a los $273.000 mensuales.

El sorteo de los 20 beneficiaros que soliciten el crédito y califiquen se llevará a cabo el día viernes 1 de julio en lugar y horario a determinar. Está línea de créditos se lleva a cabo en conjunto entre la Provincia y los Municipios ya que la primera adelanta los fondos que luego devolverán los municipios.