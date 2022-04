A partir de lo informado hace algunos días por la División de Zoonosis del Gobierno de la Provincia respecto a la detección de varios casos de triquinosis en la ciudad de Córdoba, la Municipalidad de San Francisco intensificó los habituales controles en carnicerías de la ciudad.

El Secretario de Salud municipal Fernando Giacomino, conto: desde que tomamos conocimiento de los casos de triquinosis en Córdoba, desde el área de Bromatología de la Secretaría de Salud estamos poniendo especial atención en lo que son los chacinados de cerdo, sumado a los controles permanentes y periódicos que hacemos de los productos que se ofrecen en las carnicerías de San Francisco.

Lo importante es tener el control de calidad en las carnicerías para que los alimentos que llegan a las mesas de las familias sea el adecuado. En estas fechas especiales como es la Semana Santa, las familias se reúnen y por eso tenemos que controlar que todo esté correcto”, agregó el funcionario.

En cuanto a las inspecciones que se llevan a cabo, el jefe del Departamento de Control Alimentario de la Municipalidad de San Francisco, Hugo Varela, relató: “Estamos visitando las carnicerías de la ciudad a los fines de llevar a cabo los controles necesarios para tranquilidad de los vecinos. En ese marco, solicitamos la documentación, el análisis de los productos que elaboran, el sulfito de los productos terminados como son las hamburguesas, carne picada, chorizos y demás.

Hasta el momento controlamos unas 30 carnicerías de las 200 aproximadamente que tiene San Francisco, arrojando hasta el momento resultados negativos, tanto de sulfito como el control sanitario de la carne de cerdo”, agregó Varela.

Sobre la triquinosis

La triquinosis es una enfermedad transmitida por la ingesta de carne de cerdo cruda o mal cocida, contaminada con el parásito Trichinella spiralis. Las manifestaciones clínicas son muy variables y pueden cursar como una infección inadvertida o presentar síntomas que, por lo general, comienzan con fiebre, dolor muscular intenso, dolor de cabeza y dolor e hinchazón alrededor de los ojos. También pueden aparecer signos gastrointestinales como diarrea y vómitos.

En este marco de pandemia, es importante subrayar que esta enfermedad inicialmente puede presentar síntomas compatibles con Covid-19, es por ello que también se alerta al personal de salud.

Para prevenir esta enfermedad se recomienda:

· No consumir ni permitir el consumo de carnes crudas y/o chacinados caseros que no hayan sido inspeccionados previamente a la elaboración.

· Verificar el rótulo o etiqueta de fabricación en todos los subproductos de cerdo que se adquieran. Deberá leerse claramente lo siguiente: marca del producto; empresa responsable; número de habilitación nacional del establecimiento; fecha de elaboración y de vencimiento del producto; condición de mantenimiento en cuanto a temperaturas ambientales; y rótulo con la composición del producto.

· No consumir choripán en puestos no autorizados o no habilitados

· La salazón y el ahumado de las carnes no son suficientes para destruir los parásitos presentes.

Es importante remarcar que la comercialización de carne o sus derivados provenientes de establecimientos no autorizados está totalmente prohibida.