Día del estudiante con Peñon Universitario

Los universitarios de la ciudad tendrán su fiesta del día del estudiante y se llevará a cabo el próximo viernes 16 de septiembre en la Sociedad de Bomberos Voluntarios, donde se realizara el clásico Peñón Universitario, celebración destinada exclusivamente a estudiantes de nivel superior de la ciudad.

Para referirse al respecto, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Francisco Rodrigo Buffa, junto a representantes de la Mesa Coordinadora de Estudiantes de nivel superior, brindaron detalles de lo que será la celebración.

“Estamos anunciando el festejo del día del estudiante para alumnos de los niveles terciario y universitario de la ciudad. Quiero agradecerles a todos los representantes de los Centros de Estudiantes que vienen organizando este Peñón desde hace 5 años, la cual surgió en el 2018 por iniciativa de un grupo de uno de los Centros de Estudiantes que nos planteó la posibilidad de poder realizar un evento de festejos, que sea puntualmente para universitarios y terciarios”, comentó el secretario Buffa.

“La verdad que la idea nos pareció muy interesante y a partir de ese momento empezamos a acompañarlos desde el municipio con la realización del primer festejo, luego lamentablemente por los dos años de pandemia no se pudo realizar y este viernes 16 volveremos a contar con esa fiesta para todos los estudiantes. Estamos muy contentos, San Francisco es una ciudad que está pasando por un ciclo de expansión, crecimiento en todos los sentidos, y el Polo Educativo no es excepción, donde contamos con una amplia oferta educativa de nivel superior lo que permite que no sólo jóvenes de la ciudad elijan San Francisco para estudiar, sino que además muchos jóvenes de la región que prefieren nuestra ciudad para formarse”, remarcó el funcionario.

Por su parte, desde los Centros de Estudiantes participantes, Iván Medici de Cres aseguró: “Contamos con una mesa coordinadora que se arma únicamente para organizar el Peñón, que tiene la participación de todos los centros de estudiantes de nivel superior de la ciudad, con quienes nos repartimos las tareas de organización, venta de entradas y difusión del evento. Desde hace dos meses que estamos trabajando en este festejo, que además tiene la particularidad de celebrar los 5 años del Peñón”.

Respecto al evento, Franco Tobares del Centro de Estudiantes del Colegio Superior San Martín dijo que “la fiesta será el viernes 16, en la Sociedad de Bomberos Voluntarios y la entrada tiene un valor de $800 que se pueden adquirir hasta el mismo día del evento a través de los referentes de cada uno de los Centros de Estudiantes”.

Además de compartir un momento de diversión, los estudiantes presentes tendrán acceso a información en cuanto a diversas campañas de prevención que los Centros de Estudiantes llevan adelante. “Durante el evento también llevaremos adelante campañas de concientización sobre el consumo de alcohol, estupefacientes, uso de preservativo”, manifestó Alejo Chaves de Esba quien remarcó que “Este tipo de actividades permiten a los estudiantes de las diferentes carreras conocerse, generar vínculos para el futuro y como así también todo lo recaudado es destinado para que los Centros de Estudiantes lo contribuyan ante las necesidades de cada institución”.

Este Peñón Universitario tendrá la particularidad de que además de celebrar a los estudiantes, se conmemoran los 5 años de creación del evento. “La fiesta tendrá como temática el Circo, por el festejo de cumpleaños, toda la información la pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instragram Peñón Universitario San Francisco, donde realizamos sorteos”, dijo Mercedes Serra de Esba.

Por último, Ludmila Caffaratti de Cres sostuvo: “Queremos agradecer a todos los comercios, a la municipalidad por su acompañamientos todos los años. Durante el evento habrá tres DJ`s, dos locales y uno de la ciudad de Córdoba y música en vivo con Cumbiaravana. Reiteramos la invitación para todos los estudiantes y se acerquen a pasar un lindo momento”.