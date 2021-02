El equipo de San Isidro arrancará su participación en la Liga Argentina de Básquet en Córdoba Capital, lo hará frente a Riachuelo de La Rioja.

Se dio a conocer los detalles del nuevo torneo y en este caso se compartieron los días y horarios de la primera y segunda fecha. El inicio del campeonato es el sábado 20 pero los halcones quedaran libres hasta la segunda jornada el día 21 de este mes.

La liga cuenta con diferentes conferencias, la Norte y la Sur, con 14 y 15 equipos cada una, en ella se medirán todos contra todos y los mejores 8 clasificarán al playoff final.

La programación para la sede Córdoba:

Sábado 20: 16.30: Ameghino de Villa María vs. Estudiantes de Tucumán; 19: Deportivo Norte de Armstrong vs. Riachuelo de La Rioja; 21.30 Barrio Parque de Córdoba vs. Salta Basket. Libre: San Isidro.

Domingo 21: 16.30: Riachuelo de La Rioja vs. San Isidro; 19: Salta Basket vs. Ameghino; 21.30 Estudiantes de Tucumán vs. Deportivo Norte. Libre: Barrio Parque.

Tiro Federal de Morteros juega el sábado:

Estará en la “burbuja” que se disputará en la cancha de Unión de Santa Fe jugara su primer encuentro el sábado 20, cuando enfrente a Sportivo América de Rosario desde las 11.