El día martes se pudo conocer la noticia de que el fiscal Bernardo Alberione se retira de su función pública el próximo 4 de diciembre para acogerse a la jubilación, luego de casi 40 años de trabajo en la Justicia provincial. Esta información, fue confirmada por el propio Alberione desde el TSJ de la ciudad.

Alberione se desempeñó como titular de la Fiscalía y en 28 años de carrera como fiscal, investigó los casos más destacados como homicidios hasta abusos sexuales, defraudaciones y feticidios , teniendo entre ellos el más resonante en 2009 de Natalia Vercesi, Todos le permitieron acumular vasta experiencia en su función.

En una entrevista otorgada a La Voz de san Justo, Alberione expresó: “Como sociedad solemos mirar a las personas y rotularlas. En el delito penal no importan esos rótulos, importan los actos. No interesa quiénes son, sino qué acto cometen. Puede ser una excelente persona y cometer un hecho aberrante o una persona que habitualmente delinque y no ser actor de ese hecho. Entonces, yo investigo hechos, genero pruebas y ahí determino qué personas deben responder ya sea como testigos o como imputados”, agregó.

“Nada de lo que hago lo podría hacer solo. Todo lo que se ha logrado en la fiscalía que tengo a mi cargo se logró como equipo. Secretarios, empleados, policías, a todos los considero compañeros de trabajo. Me acompaña el mismo secretario hace 20 años (Oreste Gaido), quien además de cualidades profesionales tiene una especial capacidad para concretar con eficacia en los sumarios, la voluminosa tarea investigativa”.

El fiscal de instructor con 39 años de trayectoria en la Justicia, decidió cesar en sus funciones el próximo 4 de diciembre del corriente año, cabe destacar que el fiscal comenzó como escribiente en Tribunales en el año 1985, el cual sería el cargo más bajo del rubro.

A su vez, en 1994, logró conseguir el puntaje necesario para hacerse cargo de su primera Fiscalía, la de Arroyito.