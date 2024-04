En el marco de la epidemia de dengue, Medina Ruiz garantizó la entrega de repelentes para la población

El Ministro de Salud provincial, doctor Luis Medina Ruiz, se expresó este lunes durante una conferencia de prensa, respecto a la fabricación y provisión de repelentes que está realizando el Sistema de Salud de la provincia. También informó sobre la entrega de estos preparados en escuelas de Tucumán.

El responsable de la cartera de Salud informó que estos repelentes se vienen fabricando desde el año pasado: “Son repelentes en base a citronela, son muy efectivos. Los entregamos en todos los lugares donde hacemos control focal y en las guardias, ahora estamos produciéndolo para entregarlo al Ministerio de Educación, la idea es proteger con su uso a los chicos que están en clases en las escuelas, para que en cada grado se pueda dispensar de forma que tengan mayor seguridad”.

Los repelentes están hechos a base de citronela y son de fabricación local. Foto: Comunicación Tucumán

El funcionario destacó que los repelentes forman parte de un kit que incluye paracetamol, espirales y sales rehidratantes: “Estamos viendo la problemática de una forma integral, no es solamente la consulta y un diagnóstico, sino primero y ante todo salvar la vida de personas que es algo que se hace todos los días, no tenemos dimensión de a cuántas personas se les salva la vida por hacer una hidratación oportuna y adecuada. Es muy importante entender que la indicación médica que no habilita el alta incluso de personas jóvenes es para salvar vidas y evitar complicaciones futuras”.

Consultado sobre los programas de vacunación antigripal, el profesional indicó que se encuentran inoculando desde hace dos semanas al personal de salud, pacientes geriátricos, embarazadas y niños entre 6 y 24 meses: “Desde hoy comenzamos en todos los vacunatorios de la provincia a inmunizar contra la gripe a los mayores de 65 años y a los menores de 65 que tiene alguna enfermedad de base que los predispone a tener gripe” cerró Medina Ruiz.