Cómo es el mosquito que puede trasmitir dengue y por qué esta enfermedad está relacionada con la crisis climática

El aedes aegypti es el mosquito que puede transmitir las enfermedades del dengue y chikungunya. En Argentina fue erradicado en la década del 50, pero volvió a ingresar al país en 1986 con la importación de neumáticos de Japón.

Según afirman especialistas, las condiciones generadas por el cambio climática influyeron en su proliferación por otras latitudes. Sobre este dato, la Organización Mundial de la Salud advierte que cerca de 500 millones de personas en las Américas están actualmente en riesgo de contraer dengue.

AEDES AEGYPTI (Archivo).

El científico del CONICET, Fabricio Ballarini, publicó información sobre las caracterísiticas que tiene este tipo particular de mosquito. Afirma que el aedes aegypti “no nace con el virus”, sino que si hay personas en la región que tienen la enfermedad, es probable que los mosquitos se infecten al picarlos y comiencen a transmitir la enfermedad a los vecinos.

A su vez, explica que los basurales cerca de las ciudades son un enorme problema. “Poseen chatarra y recipientes tirados que acumulan agua y allí se crían los mosquitos”, desarrolla y aconseja que no sirve fumigar parques, plazas, baldíos y zanjas para controlar el mosquito. “No vive ahí, no está en ningún ambiente silvestre. Está en casas, no pone huevos en la tierra, ni en las zanjas, no se reproduce en los charcos. Pega sus huevos en una pared a 1 mm del agua”.

“Las fumigaciones masivas contra el dengue no sirven ya que matan a las libélulas que cazan mosquitos. Cuando uno fumiga mata todo, no sólo mosquitos, y genera un desorden ecológico porque los depredadores de mosquitos tardan más en desarrollarse. Las fumigaciones deben usarse cuando hay casos de dengue en una manzana y hay que eliminar a todos los mosquitos rápidamente”, agrega.

Características del mosquito aedes aegypti

Pican de día o con luz artificial

No vuelan de noche o en oscuridad. Fabricio Ballarini lo grafica aclarando que “no es el mosquito típico que te zumba en la cama cuando estás durmiendo”.

Son atraídos por el ácido láctico de la transpiración y el calor corporal que emitimos. “Es por eso que cuando estamos limpios es menos frecuente que te piquen”, explica el científico.

DENGUE. Es transmitido por el Aedes aegypti (La Voz).

Dengue y cambio climático

Desde la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral estudiaron cómo el aumento de la temperatura del planeta podría incrementar las epidemias de dengue en Argentina. El trabajo estuvo liderado María Soledad López, bióloga e investigadora del CONICET.

Según revelaron en 2009 se registraron 24.080 casos, en 2016 hubo 40.649 casos y en 2020 el total se elevó a 55.854.

“La de 2020 fue la epidemia más grande que tuvimos a nivel país y coincidió con la pandemia mundial por covid-19 y también con epidemias de dengue muy importantes que se registraron en 2019 en otros países de las Américas”, explica López.

“En los periodos que comparamos con o sin presencia de dengue, la temperatura fue una variable que aumentó y esa es una de las razones por las cuales podemos estar viendo una mayor incidencia de dengue, una mayor frecuencia de epidemias y también una distribución geográfica más amplia de las epidemias. En 1998 sólo encontrábamos casos y epidemias en las regiones del norte del país, en cambio, en 2009 se registró por primera vez una epidemia de dengue en la región central de la Argentina”, afirma.

“El cambio climático nos da un escenario favorable para la presencia del vector y la transmisión del virus si este ingresa al país”, remarca López.