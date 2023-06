Bronquiolitis en Argentina: sigue en aumento y superó en un 60% los niveles prepandemia

Los casos de bronquiolitis siguen en aumento y según informaron las autoridades sanitarias la cifra supera en un 61% a los niveles prepandemia.

Según los datos revelados por el Ministerio de Salud en su Boletín Epidemiológico hasta el 21 de mayo de este año “se notificaron 40.394 casos de bronquiolitis, con una tasa de incidencia acumulada de 2768,7 casos cada 100.000 habitantes”.

Este incremento “se verifica principalmente para las regiones Centro, NOA y algunas provincias de región Cuyo”, según afirman.

“El número de notificaciones de bronquiolitis en menores de dos años entre las semanas 1 y 20 del año 2023 en establecimientos con regularidad mayor al 90% muestran un aumento progresivo desde la semana 11 (19 de marzo) que se acelera en las últimas semanas”, concluyeron.

Esta situación generó una gran demanda en las salas de espera de distintos hospitales de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, sobre todo en aquellos especializados en salud infantil.

A su vez, la ocupación de las camas pediátricas superó el 70% en algunos lugares.

Aumentaron los casos de bronquiolitis

Cómo impacta la bronquiolitis en el AMBA

El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak detalló: “La situación actual del pico de casos de bronquiolitis es grave, porque llega con muchos casos y varias semanas adelantando. Lo sabemos porque pasó en hemisferio norte en la última temporada y porque ya lo empezamos a ver en nuestro país. Pasa en todos lados. No solo en PBA”.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires dijeron en una entrevista a Infobae que “actualmente, no se puede adjudicar una causa concreta para el aumento de casos de bronquiolitis en los niños. Se esperaba el pico para los primeros días de junio. Sin embargo, y teniendo en cuenta las temperaturas elevadas para esta época del año, se anticipó. No obstante, se sospecha que este aumento prematuro puede responder a los aislamientos de años anteriores por COVID-19, en donde no hubo circulación de casos por bronquiolitis”.