La violación de un niño de seis años conmocionó a los vecinos del asentamiento de Parque la Vega, que llevan viviendo de manera irregular en el lugar ya siete meses, en la zona sur de la ciudad de Salta. El niño fue encontrado desnudo y en estado de shock afuera de una de las carpas que hay en el predio ocupado, a unos 20 metros del control policial que está instalado en el acceso a las tierras ocupadas.

Vecinos del barrio San Calixtocortaron la avenida Excombatientes de Malvinas para protestar contra la inseguridad (El Tribuno)

Vecinos del barrio San Calixto, que colinda con el asentamiento, marcharon indignados esta madrugada, cortando el tránsito de la avenida ExCombatientes de Malvinas para protestar por la inseguridad en la zona, y aseguraron que cerca del mediodía continuarán con las protestas.

Según consigna El Tribuno, una vecina del barrio San Calixto contó que el viernes por la tarde salió a ayudar a la madre a buscar al niño que se encontraba desaparecido desde hace algunas horas, y le contaron que “andaba un tipo borracho en el asentamiento. Me dijeron -además- que se lo llevó un hombre morocho, de unos 35 años, vestido con una remera azul y bermuda negra”.

Según la mujer en la zona son frecuentes los robos y ahora las violaciones. “Esto es algo grave. Vivimos a 50 metros del lugar. Ya no podemos estar tranquilos. Encontramos al niño desnudo, shockeado, sin poder reaccionar a metros de una carpa vacía. Fue algo tremendo. Y todo esto pasó a 20 metros del control policial”. Luego agregó que “esa gente no vive en las carpas, las usa de pantalla. Van una vez al día para hacerse anotar el ‘presente’ y se van. No necesitan. La ropa del chico estaba dentro de la carpa”.

“El violador puede estar ahí adentro, durmiendo tranquilo mientras nosotros tenemos que salir a pedir justicia. Estamos padeciendo esta situación desde hace más de un año”, aseguran los vecinos, y se quejaron de que los policías que están en el lugar manifestaron que no pueden “tocar” el asentamiento.