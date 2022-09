Video: los incendios en Salta no dan tregua y la lucha para combatirlos es cada vez más grande

En el norte de Salta aún no logran controlar los incendios, pese al esfuerzo de los bomberos locales y brigadistas que Nación envió para asistir ante la urgencia. En las redes sociales se difundieron videos de la lucha a las llamas, que desesperan a la población.

Según informa Qué Pasa Salta, hay focos ígneos activos en los municipios de Urundel, Salvador Mazza, Orán, Hipólito Yrigoyen, Colonia Santa Rosa, Aguaray, Embarcación. Es por eso que durante el fin de semana se reforzaron las tareas de mitigación y relevamiento.

Por su parte, Marko Barroso, Consejal de la provincia, twitteó: “El lunes 12/09/22, a la noche llegaron 30 brigadistas nacionales hacen base en Orán, no pusieron un pie en Aguas Blancas”. Luego adjuntó el video de las llamas.

Incendio en Aguas Blancas

Barroso, volvió a compartir un video del incendio y expresó: “Se está quemando el cerro, monte, árboles, animales. El humo perjudica la respiración. El humo es visible, permanente y se siente. Corre viento y se logra visibilizar en lo alto del cerro”.

Precauciones para evitar incendios en situación de urgencia que se encuentra Salta

Las condiciones meteorológicas de baja humedad, altas temperaturas y vientos cambiantes contribuyen a la propagación de los incendios. Desde la provincia se solicitó a la comunidad no arrojar colillas de cigarrillos ni fósforos encendidos, no quemar basura, apagar por completo brasas y remover las cenizas para verificar que no haya riesgos.

Incendios forestales en Salta: más de 3.000 hectáreas afectadas por el fuego en la provincia

La provincia de Salta sufre los avances de los incendios forestales, los cuales ya alcanzaron unas 3.700 hectáreas. La situación cada día es más compleja y las zonas más afectadas son los departamentos de San Martín y Orán, en donde trabajaron más de 30 brigadistas del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.