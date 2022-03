Un dirigente social de Salta tomó la decisión de “crucificarse” para pedir por un terreno para construir una escuela agrícola. El hombre se ubicó frente al edificio municipal de la ciudad de Orán por la falta de respuesta que tuvo de las autoridades y aseguró contar con 16 millones de pesos otorgados por la Nación para realizar el proyecto.

“Tomé esta decisión después de tantas vueltas. Llevo 3 años en esta lucha, es lo que me exige el Ministerio, no tiene que ser un terreno privado. Lo que intuyo y creo es que el responsable del área de Tierra y Hábitat pretende que le muestre la plata que me dio el Ministerio, pero eso no le corresponde, sino controlar los papeles”, dijo el dirigente Manuel Barrios.

Luego de la protesta que realizó, Barrios fue convocado por el municipio para ver un terrero, pero dijo que sería entregado en dos meses. Para esa fecha los plazos iban a estar vencidos y no iba a recibir el dinero para la construcción de la escuela, informaron desde El Tribuno.

El dirigente se posicionó frente a la Municipalidad de Orán ante la falta de respuesta de las autoridades. Foto: DNI Salta

El Dr. Luis Androvetto, encargado de la Oficina de Tierra y Hábitat explicó en Radio A que en julio de 2020, Barrios presentó una nota como presidente de la Cooperativa 15 de Abril, solicitando un terreno. Se le tomó el pedido y se le ofreció uno ubicado frente a B´ San Cayetano pero lo rechazó “por estar alejado del ejido urbano y no contar con los servicios de agua y luz”.

Androvetto, añadió que el 25 de febrero de 2022, el dirigente social realizpo otra nota pidiendo un arriendo, pero con una nueva matrícula y bajo el nombre de “Cooperativa 15 de Abril Limitada” con él como presidente.

En la solicitud “menciona un terreno ubicado en El Cedral, que estaría desocupado, sin explotar y con basura. Pedí al supervisor de Arriendos que se comunicara con Barrios para que indicara el lugar, pero no tuvo éxito porque el señor dio un número que nadie contesta y no dejó dirección”, explicó el encargado de la Oficina de Tierra y Hábitat.

Por otra parte, el dirigente aseguró que en todas las notas que presentó figuran todos los datos de la cooperativa, del proyecto y que además tienen el sello de “recibido” del municipio. Barrios indicó que el pasado lunes fue convocado por el municipio para visitar el arriendo pero le dijeron que los trámites demorarán dos meses, y el plazo de Nación venció el 15 de marzo. Sin embargó aseguró que solicitará una prórroga o la posibilidad de ejecutar la obra en otro municipio.