Salta sumó 121 nuevos casos positivos de coronavirus en las últimas 24 horas, y el total en toda la provincia desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020 superó la barrera de los 33 mil. Además, actualmente hay 146 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 53 con asistencia respiratoria mecánica. El total de muertes por COVID-19 es de 1251, según el reciente reporte de la Dirección de Epidemiología de la provincia.

Un informe realizado por el Ministerio de Salud de la Nación sobre la cantidad de casos registrados durante la última semana de abril detalla que Capital y Rosario de Lerma son los departamentos que registran alto riesgo de contagios. El próximo viernes vence el DNU y por estos días el Gobierno nacional se reúne para analizar cuáles serán las próximas restricciones teniendo en cuenta la complicada situación de AMBA.

Dos semanas atrás, el COE provincial había anunciado que Salta no estaba dentro de la zona roja identificada a nivel nacional como la más preocupante y peligrosa. Por esta razón, se decidió no suspender las clases en los establecimiento educativos. El jueves pasado jefe de la Sala de Situación del Ministerio de Salud, Miguel Astudillo, explicó que desde inicios de abril, se registraron 895 eventos relacionados a alguna situación de covid-19 en escuelas de la provincia. Esto se dio sobre una población aproximada de 500 mil personas, entre alumnos, personal docente y no docente. Del total de casos vinculados en los establecimientos educativos, el 52,96 % corresponde a estudiantes.