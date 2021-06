El pasado lunes 7 de junio, Juli Puente se presentó en su tercera gala de La Academia con un homenaje a Ricky Maravilla que no fue apreciado por el jurado, y recibió el puntaje más bajo de todo el certamen. En este contexto, durante Los Ángeles de la Mañana de ayer convocaron al artista tropical para conocer su opinión sobre la devolución recibida.

A diferencia del jurado, sin embargo, Ricky agradeció el trabajo de la pareja y criticó fuertemente el puntaje y las devoluciones. Comentó que pudo ver la presentación en vivo y se sintió muy halagado por la imitación: “a mí me gustó, sin buscarle el fino que le busca el jurado”, explicó. Ante el comentario de Hernán Piquín, que dijo que ni siquiera hicieron el paso básico, Ricky contraatacó diciendo que “logró mi pasito, lo vi muy bien”. Criticó entonces que el jurado fue demasiado estricto como Juli, lo que no le gustó y lo hizo enojar.

“Son malos”, sostuvo. Explicó que el jurado tiene que entender que mucha gente admira al personaje que se imita, y “tienen que ser un poco menos crueles”. Además, Ricky expresó que la televisión de hoy usa ese estilo de entretenimiento negativo, y que al contrario de lo que podría pensar el jurado, él recibió muchos llamados que defendían la actuación de Juli, y que a sus allegados no les gustó la devolución. ”Entiendo que si no hay un 100 por 100 de baile, pero por lo menos incentivar un poquito para que mejore”.

Buscando cambiar la conversación, Ángel de Brito le preguntó por el premio que recibió hace poco en los Estados Unidos, a lo que Ricky respondió que su dedicación por la música infantil bajo el nombre La granja de Zenón alcanzó el billón de reproducciones audiovisuales en distintas plataformas. Tras las felicitaciones de los presentes del programa, Ricky pidió que los periodistas averigüen qué artistas de Latinoamérica ya superaron el billón de reproducciones, porque nadie sabe responderle esta pregunta.

El artista fue reconocido por superar el billón de reproducciones audiovisuales a través de sus redes sociales. José Nanni (Custom credit)

Finalizó con un nuevo ataque a la farándula local, sosteniendo que “en Estados Unidos me dijeron que de haber estado en ese país me hubiesen dado un Óscar, un premio importantísimo, pero en Argentina a veces no cuidan a los artistas nacionales”. Con emoción, expresó que en nuestro país no destacan a los artistas nacionales, ni los premian como lo premiaron a él en un país extranjero.