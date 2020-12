En una etapa de flexibilización del distanciamiento social por la cuarentena, se registró un crecimiento de casos en las poblaciones rurales y de montaña en la Quebrada del Toro, ubicada en el municipio salteño de Campo Quijano. Por esta razón, las autoridades decidieron restringir el paso en la zona por la ruta 51. Por el momento serán restricciones para los horarios y días específicos.

La gerente del hospital “Francisco Herrera”, Débora López, explicó que de un total de 31 muestras tomadas en la jornada de ayer en la Quebrada del Toro, 27 lugareños dieron positivo para coronavirus. Esto se debería a que en las últimas semanas hubo eventos que motivaron el aglomerado de gente.

“Lo peligroso es que los testeados revelan que son positivos activos asintomáticos, es decir que pueden contagiar a cualquiera y no lo sabemos. 27 personas en tres parajes puede servir para tener una idea de lo que es el resto de la región y que puede pasar si el flujo de gente aumenta ingresando y saliendo de la zona ahora pandémica”, detalló el responsable de Defensa Civil, Manuel Padilla a El Tribuno. “Aconsejamos a los visitantes que no son oriundos de la Quebrada del Toro, no ingresar en estos días de controles”, agregó.

El cierre de la ruta 51 que evite el ingreso de gente y transporte es una decisión que determinará el COE provincial a instancias de la situación planteada en los parajes de montaña. Este viernes las medidas serán difundidas sobre todo entre los lugareños.