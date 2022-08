La crisis económica que atraviesa el país afecta a las importaciones y genera inconvenientes para los emprendedores argentinos. En la provincia de Salta, uno de los productos más famosos y tradicionales de la zona tuvo que tomar decisiones drásticas sobre sus productos. Se trata de los alfajores Teuco, que debido a la crisis no pudieron imprimir los envoltorios de su producto.

Este fin de semana, el periodista Kimón Demitrópulos publicó en su cuenta de Twitter una foto de la caja de los alfajores y expresó: “Ayer me regalaron una caja de los alfajores más ricos del mundo. Atendeme el papelito que viene adentro”.

Los alfajores Teuco se vieron afectados por la crisis económica. Foto: Twitter

El mensaje explicaba: “Por el gran problema que tiene nuestro país por la cuota de importación de insumos que no se fabrican aquí y el ingreso es muy limitado de tintas, papel, etc., nuestro proveedor no pudo imprimir los envoltorios de nuestros alfajores de chocolate. ¡Les pedimos mil disculpas!”.