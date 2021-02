De cara a las elecciones legislativas 2021, el Partido Justicialista de Salta se reunió el fin de semana para determinar cómo será la elección de sus candidatos. La decisión de dejar que la Comisión de Acción Política, liderada por Pablo Outes, arme las listas sin participación directa de los afiliados molestó al presidente del movimiento político, Pablo Kosiner, quien tomó la decisión renunciar.

“Ante este panorama estoy convencido que corresponde que la Presidencia del Consejo Provincial esté a cargo de alguien que coincida plenamente con esta nueva metodología de selección de candidatos. Claramente, no soy yo la persona adecuada para ello. Ha sido un honor presidir el partido en el cual milito y abrazo desde siempre”, expresó.

En el texto, que publicó en su cuenta de Twitter, también deja claro que renuncia no significa que deja de lado su compromiso y militancia por el peronismo. “Renunciar a la presidencia en estas circunstancias no ponen en riesgo para nada el vínculo profundo que siento y creo. Al contrario continúan reforzando el entusiasmo y la responsabilidad para continuar aportando desde el lugar desde el lugar que me toque para el crecimiento y el progreso de Salta”, remarcó.

Finalmente, Kosiner indicó que los cargos son sólo herramientas momentáneas y que su compromiso va más allá que un “lugar”. Cabe recordar que este 2021 se renuevan cuatro bancas de diputados nacionales de Salta. Las elecciones serán el domingo 4 de julio, y no habrá instancia PASO, es decir que los partidos deberán elegir a sus candidatos en sus propias internas. Otro dato importante es que los comicios se emitirán a través de boleta electrónica.