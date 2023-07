No pudo contener el llanto: Urtubey mostró como lleva Isabel Macedo la adaptación con sus hijas en Uruguay

La familia Urtubey-Macedo partió hace unos días rumbo a su nuevo hogar, al menos por unos meses, y las cosas no son tan simples como uno puede pensar. El salteño mostró como Isabel Macedo lloró al dejar a su hija Belita en el colegio de Uruguay y la actriz reflexionó en las redes.

Desde que empezó su relación con Juan Manuel Urtubey, en 2016, Isabel Macedo dejó de lado su carrera como actriz para acompañar a su pareja. Luego, con la llegada de sus hijas, Belita y Julia, el deseo de retomar la actuación se fue postergando.

Hace unos meses, Macedo aceptó un papel para volver a trabajar junto a Cris Morena y su deseo de enfrentar las cámaras, se hicieron realidad. Es por eso que Isabel tuvo que armar una gran movida para volver al ruedo que implicó una mudanza de Salta a Uruguay.

Isabel Macedo ya radica en Montevideo.

Isabel Macedo ya radica, junto a sus pequeñas y el político salteño, en la capital uruguaya, donde grabará Margarita, la nueva novela de Cris Morena para HBO Max y que será protagonizada por Mery del Cerro, Martín Seefeld y Graciela Stefani, además de la propia Macedo que retomará su rol de Delfina Santillán, una de las villanas de Floricienta.

Como el rodaje se extenderá a lo largo de seis meses (desde este lunes 24 de julio), la familia decidió instalarse durante todo ese tiempo, cambiando así su dinámica. Muy emocionada por volver a trabajar en lo que la apasiona y acompañada de sus seres queridos, Macedo compartió publicaciones desde que llegó a su nuevo destino.

“Estamos por comenzar una nueva aventura. No te suelto, no me sueltes. Vamo arriba”, escribió Isabel Macedo días atrás, mientras organizaba la gran mudanza. “Siempre juntos. ¡Vamo arriba!”, le respondió su marido, con un amoroso corazón rojo.

La reacción de Isabel Macedo al dejar a Belita Urtubey en el colegio

Recientemente, Isabel Macedo subió a su feed de Instagram un video llorando. El motivo no es otro que el primer día de clases de sus hijas. “Otro país. Nuevas maestras. Nuevos compañeros. Y todas las emociones en juego”, fueron las palabras de la también empresaria.

El posteo de Macedo desde adentro de un auto conmovió a sus más de 2 millones de seguidores, que le regalaron un mensaje de apoyo o un like. Y luego sumó un carrusel de fotos mostrando como siguió su día: “Pero como todo… el día sigue. Y eso… el día sigue y todos nos adaptamos a todo”, escribió en el posteo de Instagram.

“Y de paso vamos tratando de grabar en nuestra alma que NO NOS TENEMOS QUE METER EN LA MENTE TEMAS QUE SON INVENTOS, MERAS SUPOSICIONES, que siempre hay que CONFIAR en el proceso de la vida”, siguió y concluyó agradeciendo el amor que recibe de sus seguidores.