A corazón abierto: Isabel Macedo contó como nació el amor con Juan Manuel Urtubey, y lo que ama de Salta

Este domingo, en una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, Isabel Macedo contó detalles de su relación con Juan Manuel Urtubey, su vida en familia en Salta, sus nuevos proyectos de actuación y por qué se muda de la provincia. “Tuve la mejor experiencia del mundo. Me encantó vivir ahí. Me encantó acompañarlo. Y me encantó conocer”, aseguró.

Isabel Macedo es una estrella de la televisión argentina, trabajó en muchas novelas de Cris Morena y Adrián Suar y es conocida, principalmente, por sus papeles de villana. Hace siete años se casó con Urtubey, el exgobernador de Salta, y se fue a vivir a la provincia en familia, con sus dos hijas.

Los nuevos rumbos de Isabel Macedo. Foto: instagram/IsabelMacedophoto

La relación entre Isabel Macedo y Juan Manuel Urtubey

La actriz lleva ya siete años junto a Juan Manuel Urtubey. Con respecto al inicio de esta historia de amor, aseguró: “Fue como el amor a primera vista. Tanto hacer novelas”. Además, aseguró que su enamoramiento por Urtubey fue tal que a los siete meses ya estaban casados. Además, él es quien ella eligió para ser madre después de los 40, con dos hermosas niñas, Isabel y Julia.

“Es un tipo espectacular. Yo siento que aprendo mucho con él. Tiene mucha calma. Mucha paz interior. Es un pibe muy formado”, explicó al ser interrogada sobre su amor por él. Además, contó que él es muy familiero y eso le encanta a ella por la vida que quería tener.

Isabel Macedo, Juan Manuel Urtubey y su hermosa estancia en Salta Foto: ¡Hola! / Osvaldo Orlandi

Además, Isabel contó sobre la tranquilidad que vive con él y su familia: “Fue un cambio que estuvo bueno para mí. Ya hace 7 años que vivo allá. Vengo para trabajar nada más, voy y vengo. Pero me gusta mi vida allá. Me gusta que Belita vuelva del colegio, almorcemos todos juntos y ella se puede ir con su papá, hacer un plan. Me gusta su vida tranquila y que sus juegos sean armarle una casa a una hormiga o a una mariposa a la que se le salió una alita. Toda esa tranquilidad y ese amor que ella puede respirar viviendo en nuestra casa me dan mucha alegría y mucha felicidad.”

Isabel no siempre fue del romanticismo; “Yo siempre pensaba, ¿cómo alguien va a estar ahí parado enfrente de otro que no conoce diciendo ‘sí, para siempre’?, Y todo eso. Y acá me tenés”, explicó y contó que entendió ese sentimiento, apenas conoció a su actual esposo.

Isabel Macedo encara nuevos proyectos y deja Salta

Hace siete años se casó con Juan Manuel Urtubey y su vida cambió por completo: se fue a vivir a Salta, formó una familia y dejó la actuación, aunque no dejó de trabajar ya que tiene un proyecto de una marca de ropa, Beneïda.

Sin embargo, la vocación tira, e Isabel Macedo tiene una predilección muy grande por la actuación, es por eso que decidió volver a sus andanzas y para eso, deberá irse de Salta. “Hace poco me llamaron para empezar a grabar y pensé: qué lindo que todo lo que tenía que hacer lo fui haciendo. Conozco toda Salta, entero, de punta a punta. Ahora, cuando me tenga que ir lo voy a hacer con mucha alegría, tuve la mejor experiencia del mundo”, comentó la actriz.

Isabel Macedo y su esposo, Juna Manuel Urtubey junto a sus dos hijas Foto: web

Macedo explicó que para los nuevos proyectos en los que se embarca, deberá irse de la provincia norteña, aunque todavía no declaró a dónde irá: “Me dijeron que no diga nada. Estamos decidiendo. Trabajar en Argentina ahora está difícil, es una decisión de la productora que está viendo a dónde se hace. Son seis meses”, aclaró la artista, aunque aún está indefinido su paradero luego de los seis meses.

Además, Isabel contó que trabajará de nuevo con Cris Morena, con quien compartió éxitos como “Verano del 98″, “Floricienta” o “Alma pirata”. “Amo a los chicos que cantan, bailan. Amo cantar. Todo me da felicidad”, contó la actriz muy emocionada por su regreso.

Si bien ella disfruta mucho la vida tranquila en familia en Salta, ahora quiere volver a tener proyectos actorales: “Yo le digo a Juan Manuel: los amo con toda mi alma, pero soy tan feliz cuando estoy en un estudio. Soy tan feliz trabajando”, expresó Isabel Macedo.