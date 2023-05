Cocina de ensueño: Isabel Macedo mostró la cocina de su dulce hogar en Salta y sorprendió a todos

Isabel Macedo abrió las puertas de su casa en la provincia de Salta y dejó asombrados a todos sus seguidores. Durante la producción de fotos para la revista “¡Hola!”, reveló su lugar más valioso de la casa: la cocina, la cual se vio en un tono “total white” en el que destacaron las amplias mesadas despejadas de electrodomésticos o adornos.

“La cocina es un sitio importante para mí, un lugar en el que quiero estar. Antes era un lugar de paso, pero la pandemia me enfrentó a la necesidad de tener que cocinar… ¡para todos los que estábamos en casa! Empecé a investigar y, en la búsqueda, descubrí que me encanta”, expresó la actriz.

Es el mejor sitio para disfrutar de una tarde con su hija Belita haciendo galletitas. Foto: ¡Hola!/Osvaldo Orlandi

En las imágenes publicadas por la revista solo se apreció una caja antigua con visor redondo, algunos utensilios de cocina, una licuadora, una cafetera y una variedad de frascos con especias. A su vez, es el mejor sitio para disfrutar de una tarde con su hija Belita haciendo galletitas.

“Mi hija quiere meter las manos en cada cosa que hacemos… galletas, budines, todo. Le divierte y, a mí, me enamora ese momento que pasamos juntas. Al mismo tiempo, lo tomo como una gran responsabilidad: le hago sentir que la comida que hacemos juntas la vamos a compartir en familia”, explicó emocionada la empresaria de 47 años.

Belita, la hija de Isabel Macedo cumplió cinco años.

Qué enseñanza le dio Salta a Isabel Macedo

Luego de enamorarse completamente de Juan Manuel Urtubey, se fue a vivir a Salta, se casaron en 2016 y tuvieron dos hijas, Isabel y Julia. Desde entonces, la exitosa actriz vive en una hermosa estancia que también comparte con los hijos del político.

En base a ello, la modelo tuvo que empezar a acostumbrarse a otro tipo de vida muy distinta a la que ella solía tener: “Me dio un espacio para darme cuenta que no todo era estar laburando doce mil horas y generar. La importancia de poder estar en familia y el tiempo dedicado a las chicas. Todo eso me resulta conmovedor”.