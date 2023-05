Así será el regreso de Isabel Macedo a la actuación de la mano de Cris Morena

La actriz, Isabel Macedo, se prepara para su regreso actoral con la ayuda de la exitosa productora, Cris Morena, tras pasarse siete años en el norte del país, junto a su marido, el ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y sus dos preciosas hijas: Isabel y Julia. Sin embargo, antes de darle un impactante giro a su vida, la actriz, había formado parte de exitosas producciones como fueron: “Floricienta”, “Guapas”, “Alma Pirata”, entre otras.

“Vuelvo a trabajar con Cris (Morena) definitivamente. Sí, voy a trabajar con ella”, afirmó en una entrevista la empresaria con María Laura Santillán, para Infobae. Además, explicó entusiasmada: “Amo a los chicos que cantan, bailan. Amo cantar. Todo me da felicidad”.

La actriz, Isabel Macedo, se prepara para su regreso actoral con la ayuda de la exitosa productora, Cris Morena Foto: web

Isabel Macedo y su familia se deben mudar de Salta

“Me tengo que mudar sí o sí, nos vamos de Salta”, reveló la actriz de 47 años sin más detalle, quien luego explicó que trabajar en Argentina se ha vuelto difícil, por lo que la decisión final recae en la producción, que se encuentra evaluando distintos lugares. Serán seis meses de un intenso trabajo, que serán clave para definir su camino: si debe regresar a Salta o se queda en Buenos Aires.

Mientras se define dicha situación, Isabel, debe viajar a Buenos Aires ocasionalmente y dejar a sus hijas allá: “Besuqueo todo a las chicas y me voy. Yo le digo a Juan Manuel: los amo con toda mi alma, pero soy tan feliz cuando estoy en un estudio. Soy tan feliz trabajando”, detalló la ex Floricienta con mucha emoción.

Isabel Macedo y su esposo, Juna Manuel Urtubey junto a sus dos hijas Foto: web

¿De qué tratará la serie en la que está trabajando Isabel Macedo?

Luego de los rumores que rondaron acerca del regreso de Cris Morena a la televisión, finalmente se ha revelado la verdad: la productora está liderando una serie para HBO: “Margarita”. Isabel Macedo fue una de las seleccionadas para formar parte de esta nueva serie, junto con Graciela Stefani (con quien interpretaron juntas a las villanas de Floricienta), Mery del Cerro y Martin Seefeld. Además, el resto del elenco contará con la participación de alumnos de “Otro mundo”, la escuela para artistas de Cris Morena.

Al divulgarse esta información, los fanáticos comenzaron a especular que “Margarita” podría ser un “Spin Off” de Floricienta, la exitosa serie que protagonizó Flor Bertotti. La teoría es fundamentada porque Margarita es el nombre que eligió Floricienta para una de sus hijas en la ficción, la cual Macedo secuestra en un episodio, lo que sugiere que la historia podría girar en torno a esta misma niña.

Floricienta, la famosa serie de Cris Morena Foto: web

Según la cuenta de Instagram @lomaspopucom, una artista que participó en el casting para la novela aseguró que la trama de Margarita se basa en la historia de una joven fantasiosa y un poco torpe que no recuerda parte de su pasado.

Las especulaciones de los fanaticos por @lomaspopucom Foto: web

Isabel Macedo habló de su experiencia como madre a los 43

La actriz formó parte de varios éxitos en la pantalla hasta que conoció a Juan Manuel Urtubey y cambio todo. En siete meses, el ex gobernador de Salta la llevo al altar: “Fue como el amor a primera vista. Tanto hacer novelas”, explicó la modelo entre risas.

“Yo quería ser mamá, yo estaba segura que iba a ser mamá. Siempre pensé que iba a ser una madre mucho más joven. Hoy pienso: menos mal que no. Siento que tuve una vida divina, que me divertí un montón y que viajé por todos lados. Fue cuando tenía que ser, con quien tenía que ser, para tener esas dos preciosuras de mi corazón que amo con toda mi alma”, agregó muy emocionada.

Belita, la hija de Isabel Macedo cumplió cinco años.

Por otro lado, la ex actriz de “Guapas” nos reveló que no es lo mismo tener una hija que dos, la segunda no recibe la misma atención:” Pero siento que le regalé a Belita su mejor amiga para siempre. Tenía tantas ganas de tener otro bebé. Fue un regalo para mí. La miro mientras duerme y digo: Dios mío bendito, estas preciosuras van a estar conmigo todo el tiempo que tengan que estar. Pienso en tratar de ser mi mejor versión y protegerlas. Y pienso mucho en Dios viste, que Él me acompañe y me vaya guiando porque si no es mucho trabajo.”