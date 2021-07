La semana pasada Matías Ruiz, un peluquero de 27 años, murió en inmediaciones del Parque San Martín luego de correr desnudo por el centro salteño. Mientras su familia responsabiliza a los policías que lo detuvieron en calle, una mujer que trabaja en una estación de servicio de la zona norte de la ciudad contó que en repetidas oportunidades vio al joven fuera de sí.

Mónica, quien reconoció a Matías en las noticias, recordó un hecho puntual que sucedió en diciembre del año pasado. “Él siempre iba a la estación de servicio en una moto. Una noche, alrededor de las tres de la madrugada, llegó y me contó que estaba durmiendo en un sillón cuando despertó y sintió que tenía una araña en la boca. Me pidió quedarse en la estación y que por favor no llame a la Policía”, le relató a Central Policial.

En ese momento la mujer siguió trabajando mientras observaba el comportamiento de Matías. “Se sacó las zapatillas, las medias, y la remera. No me acuerdo si quedó con los pantalones o los calzoncillos. Me decía que no se animaba a abrir su riñonera porque tenía miedo que haya algo”, contó. “Yo no creí en lo que él me dijo pero pensé que era algo psicológico o había consumido algo”, agregó.