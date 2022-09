“Me curé de cáncer”: el emotivo mensaje de una salteña en la semana del Milagro

El mes de septiembre es muy especial para todos los salteños ya que celebran la semana del Milagro, como el caso de Sol García, una joven que logró vencer al cáncer y compartió su felicidad en redes sociales.

Según el medio Tu Voz Orán, la joven salteña fue en bici con los peregrinos de Hipólito Yrigoyen para dar las gracias al Señor y la Virgen del Milagro. En una de sus cuentas de redes sociales, Sol compartió una foto que resumió su historia: “me curé de cáncer”, escribió la salteña en un cartel.

La emocionante foto con la que Sol García anunció que venció al cáncer. Foto: Sol García

La imagen se viralizó por todo Internet y emocionó a todos los salteños al ver sus ojos llorosos y la fortaleza que tuvo que tener en sus años de lucha para combatir la batalla de esta enfermedad.

El posteo de Sol García en Facebook tras vencer al cáncer

En su perfil de Facebook, Sol García compartió su alegría con sus seguidores. “Hemos buscado tanto esto que hoy sólo venimos a agradecer después de 6 años, hemos peleado cielo y tierra por ese alta, por dejar las quimios, las transfusiones, las decaídas, etc”, comenzó el escrito.

Sol García en su peregrinación de agradecimiento al Señor y la Virgen del Milagro. Foto: Sol García

“No sé cómo explicar tanto amor, cómo explicar la fe, las emociones y por sobre todo lo vivido.. No me quedan dudas que soy el verdadero milagro que tanto hemos buscado con mi familia, amigos y la gente que me llegó a conocer gracias a esta hermosa locura, tanto caminando como en bici”, expresó la joven.

Sol junto a los peregrinos de Salta. Foto: Sol García

“Pueden decir lo que quieran de la gente que viene, pero somos peregrinos y sólo nosotros sabemos lo que llevamos, hacemos y buscamos. No puedo explicar lo que viví, vivo y voy a ser viviendo. Hasta tu próximo encuentro mi señor y Virgen del Milagro, nunca se termina esto”, concluyó Sol.